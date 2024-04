Giulini: cuore e orgoglio, grazie popolo rossoblù 

Una vittoria festeggiata anche dal presidente Giulini con un messaggio su “X” dedicato ai tifosi: «Siete stati letteralmente pazzeschi, ci avete trascinato a una vittoria pesante. Cuore e orgoglio. Grazie popolo rossoblù». Il Cagliari festeggia, ma già da domani si ritroverà al Crai Sport Center per preparare la sfida impossibile di domenica a San Siro (ore 20.45) contro l'Inter padrona del campionato.

I cartellini

A rendere più complicata la sfida alla capolista nerazzurra, le imminenti decisioni del Giudice sportivo. Le ammonizioni di ieri contro l'Atalanta, infatti, faranno scattare automaticamente lo stop per Deiola e Nandez. Tra i diffidati, oltre a Dossena, ora c’è anche Luvumbo, al suo quarto cartellino giallo stagionale. Tanti giocatori rossoblu ieri sono stati colti dai crampi, Mina e Sulemana in primis, ma per tutti basterà qualche giorno di riposo per ripresentarsi agli ordini di Ranieri. E martedì, alla ripresa degli allenamenti ad Asseminello, il tecnico potrebbe ritrovare anche Petagna. L'attaccante, dopo qualche settimana di lavoro differenziato, tornerà ad allenarsi nel centro sportivo rossoblù, con la speranza di essere a disposizione già a San Siro. Ancora lungo, invece, il percorso per Pavoletti e Mancosu, anche se Ranieri spera di poterli riavere per il finale di campionato. ( al.m.)

