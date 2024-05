Giulini: conta ciò che ci lascia 

Adesso l’uomo al comando è di nuovo solo. Tommaso Giulini, il presidente che ha riportato a Cagliari Claudio Ranieri, con un’operazione addirittura più rischiosa che onerosa, deve ripartire da zero. O quasi. In realtà riparte, come ha detto ieri al microfono da «garbo, lealtà, determinazione, dal coraggio, i valori più belli dello sport», che è ciò che Ranieri lascia: «Non voglio parlare di cosa il mister ha fatto a Cagliari, lo sapete tutti», aveva esordito ricevendo in mezzo al campo il microfono da un Leonardo Pavoletti molto più a suo agio ed efficace nel “gestire” la platea. Il fatto è che - come di sicuro Giulini temeva - quando ha iniziato a parlare, dagli spalti si sono levati dei fischi. Ingenerosi, ingiusti, li si sarebbe potuti definire in una circostanza normale. Ieri no. Ieri sera, al termine di una serata traboccante di emozioni, commozione e felicità per il risultato raggiunto, sono sembrati decisamente fuori luogo. E infatti in pochi secondi sono stati coperti da un convinto applauso che ha finito per rendere incomprensibili le parole che il presidente non vedeva l’ora di finire di pronunciare.

Faccia a faccia

Gli deve essere pesato tanto, pur in una fase che dovrebbe essere di gioia per lo scampato pericolo, affrontare i tifosi della squadra che da dieci anni presiede, con alterne fortune, per consegnare all’allenatore («Grazie Claudio!») un trofeo a forma di stemma del Cagliari. O almeno non gli è stato semplice, così come non lo era stato, quattro giorni prima, attraversare a piedi il prato del “Mapei” per presentarsi sotto la gradinata rossoblù. Lì c’era Ranieri ad accompagnarlo, un modo per dire: «Se sostenete me, dovete farlo anche con lui». Le cose, purtroppo, non stanno esattamente così e il massimo dirigente lo sa bene. Ecco perché, anche se spalleggiato dai collaboratori delle varie aree societarie, oggi è di nuovo solo.

Pace di breve durata

La verità è che «l’unione» creata da Ranieri è destinata a durare poco, ora che lui va via. Già ieri la curva ha fatto sapere (è stato diffuso un volantino nel settore Nord) che non è cambiato niente e che l’atteggiamento ostile nei confronti della società potrà riprendere se nella prossima stagione ci sarà ancora da soffrire così tanto (uno striscione ribadiva, tra le altre, la parola “programmazione”). Una minaccia che incombe sulle prossime scelte che sono anche quelle fondamentali, a cominciare da quella più complicata: assicurare una guida tecnica all’altezza a una squadra che andrà necessariamente riveduta, corretta e possibilmente migliorata. Anche in questa fase, Giulini appare solo. Non perché non abbia un adeguato staff che lo affianchi, ma perché continua a essere terribilmente esposto rispetto a chiunque altro, unico bersaglio quando c’è da affondare le critiche su eventuali errori commessi. Eppure, gli andrebbe concessa fiducia, ricordando quantomeno che fu sua la scelta di sacrificare quasi per intero, un anno e mezzo fa, il mercato di riparazione, per puntare tutte le fiches sull’allenatore. E, al netto del poetico endorsement di Gigi Riva (che non è comunque poco), che fu lui ad andare a Roma e convincere Claudio Ranieri ad accettare i rischi di una scommessa kamikaze.

