Giulini ci mette la faccia e porta la squadra in ritiro 

«Sono qui per scusarmi con i tifosi a nome della società. Le aspettative per queste prime cinque partite erano altre. Anche se, sinceramente, non riesco a trovare le problematiche. La guida tecnica è forte, c’è grande sintonia poi col direttore sportivo. Il gruppo è sano e la struttura che abbiamo creato è solida. Magari la problematica sono io che non riesco a capire quale sia la chiave, magari dovrò interrogarmi su questo». Gli occhi spaesati, il tono sommesso: Tommaso Giulini ci mette la faccia e – più o meno velatamente – mette tutti con le spalle al muro. E porta la squadra in ritiro.

Aspettative tradite

Lo sguardo e la voce tradiscono un senso di delusione e impotenza allo stesso tempo per questo avvio di stagione. «Ci dispiace tantissimo, la nostra gente si aspetta e si merita qualcosa di diverso», la premessa del presidente del Cagliari, provato a dir poco dalla prestazione con l’Empoli e dalla classifica. «Credevamo di partire meglio considerato anche il calendario, ci ritroviamo con soli due punti e questo ci porta a fare delle riflessioni». Il messaggio è soft ma chiaro: «Sia il mister che il direttore che il gruppo devono parlarsi e calarsi in questo campionato che sarà complicato, lo abbiamo capito in queste cinque giornate nelle quali non abbiamo visto una squadra amalgamata. Il gruppo è sano. Non vedo mele marce. Devono trovare quindi una chiave al loro interno, insieme al direttore e al mister». Anche per questo, svela Giulini, «ho detto a Nicola che avrei gradito che da subito la squadra andasse in ritiro e quindi abbiamo convenuto che lui e Bonato avrebbero poi deciso insieme quanto eventualmente durerà»

La chiave

Giulini fa spallucce alla crisi. «Ne ho vissute tante in questi anni e in altri casi vedevo se c’era un problema con il direttore sportivo, se c’era un problema all’interno del club, se l’allenatore avesse delle grosse lacune umane, tecniche o professionali o se ancora non avesse la squadra in mano e vedevo se c’erano delle mele marce nello spogliatoio. Ebbene, io oggi non vedo nulla di tutto questo e sono felice di lavorare con loro», afferma chiaramente. Precisando: «Stimo tanto Bonato, c’è un grande affiatamento con lui, con l’allenatore, tra di loro e con la squadra. E questo magari può essere un problema visto che, ripeto, oggi non vedo problematiche grosse, non riesco a individuarle. Magari mi devo interrogare. Magari in questo momento, dopo dieci stagioni, sono io quello che sta dando meno energia. Magari non sono più lucido come prima e magari sto sottovalutando qualcosa. Anche sull’organico», puntualizza, «se siamo in questa situazione, sicuramente qualche valutazione sbagliata sull’area tecnica ci sarà stata, ma anche su questo oggi faccio fatica a capire quali possano essere stati questi errori clamorosi nella costruzione della rosa». Una cosa è certa: «L’unico modo per venirne fuori è il lavoro, il lavoro di campo che questa squadra con l’allenatore devono intensificare per arrivare alla scintilla che possa cambiare la stagione. Io non ho la chiave, la chiave la devono trovare loro».

