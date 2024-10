Giulini: «Chi deve decidere dimostri di volere lo stadio» 

«Da anni stiamo facendo tutto il possibile – sacrificando tempo e investendo risorse – per dare a Cagliari un nuovo stadio. Chi di dovere dimostri presto se lo si vuole fare davvero o se siamo destinati a rimanere incagliati nella burocrazia».

Lo ha scritto ieri il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, in un post su “X” dopo che, mercoledì, la Conferenza dei servizi aveva sancito, nella sostanza, un nuovo slittamento dei tempi. Nel corso della riunione, che si era tenuta all’assessorato regionale all’Ambiente, i rappresentanti degli Enti che devono concedere le autorizzazioni per l’Impatto di valutazione ambientale del nuovo impianto hanno chiesto al Comune ulteriori chiarimenti relativi a parcheggi, traffico e impatto acustico. Un passaggio che la società che ha sede ad Asseminello, non si aspettava e che dilata ancora di più la tabella di marcia che prevedeva a febbraio 2025 la gara internazionale, aggiudicata la quale era prevista entro l’anno la demolizione del vecchio Sant’Elia, abbandonato dal 2017, e subito dopo la realizzazione dell'impianto da 25 mila posti (ampliabili) in vista degli Europei del 2032.

Alla conferenza dei servizi hanno partecipato il responsabile unico del procedimento del Comune (ente proponente per il project financing in collaborazione con il Cagliari Calcio), l’Ufficio verifiche della Città metropolitana, l’Arpa di Cagliari, l’Arpas, l’Ufficio strutture complesse e ambiente della Asl di Cagliari e i progettisti di Sportium, la società che dovrebbe realizzare lo stadio. Si sarebbero dovuti limitare a valutare il Paur (la ex valutazione di impianto ambientale) ma sono arrivate altre richieste e un ulteriore slittamento dei tempi.

