Giulini blinda Ranieri e scuote la squadra 

«È stata una botta pesante. Troppa paura in campo. La squadra deve prendersi le proprie responsabilità. Ranieri? È l’unico che ci può tirar fuori da questa situazione». Dopo gara agitato e sofferto, la quarta sconfitta consecutiva lascia il segno, non solo in classifica. Il tecnico preferisce non parlare. A metterci la faccia è così il presidente Tommaso Giulini che non si esponeva da tempo davanti alle telecamere. «La partita era stata preparata bene e la delusione è stata fortissima», la premessa. «Il mister ha preferito concentrarsi sul prossimo impegno. È rimasto a lungo a parlare con i ragazzi dentro lo spogliatoio. Erano tutti molto devastati. Per questo ci sono io qui».

Squadra nel mirino

Tutti sotto accusa, nessuno escluso. Qualcuno più di altri, però. «Buona parte di questa rosa, sia tra chi è arrivato sia tra chi è rimasto, sta rendendo sotto le aspettative. Non voglio fare nomi, ma ci sono almeno quattro-cinque giocatori che non stanno dando quello che dovevano dare». Duro, durissimo. L’unica certezza è l’allenatore. «La fiducia è totale», taglia corto Giulini sgombrando subito il campo dai fantasmi. «Crediamo tutti che nessuno meglio di Claudio Ranieri ci possa aiutare a uscire da questa situazione. E certo non per riconoscenza per quello che ha fatto oltre trent’anni fa o la passata stagione, ma per esperienza e valori», tiene a precisare il patron. «E attenzione, non è in discussione oggi e non lo sarebbe nemmeno se dovessimo perdere a Udine o la gara successiva. Se dovessimo retrocedere, retrocederemmo con Ranieri. Ma io credo nel lavoro, dobbiamo stare tutti uniti».

Il mercato

Difesa a spada tratta e lunga vita a Ranieri. «Lui ha dichiarato che questa sarà la sua ultima squadra di club e lo sarà fino all’ultimo giorno di contratto se lo vorrà». Allo stesso tempo, però, Giulini difende le scelte fatte sul mercato. Precisando: «Io ho accontentato il mister in tutte le richieste di esperienza. Abbiamo preso due suoi giocatori della Sampdoria e altri che ha richiesto. Noi abbiamo preso solo dei giocatori futuribili, altrimenti in tre anni sei morto. I vari Prati, Sulemana e Oristanio. Lo stesso Gaetano, che è un prestito secco ma può trovare qui da noi la sua dimensione ideale e possiamo poi ragionare col Napoli». Messaggio forte, chiaro e rivolto a chi? Sul mercato invernale appena concluso, aggiunge poi: «Abbiamo preso Mina che volevamo già in estate. Ma più di così come società non so cosa potessimo fare. Se poi la volontà è quella di avere una proprietà straniera multimilionaria per fare grandi acquisti va capito che questo non sono io. Io venderei anche, ma solo a qualcuno di serio qualora ci fosse l’opportunità. Ma nessuno si è mai presentato. Io vado avanti con quello che posso fare e che posso permettermi di fare».

Problema mentale

Per Giulini il problema non è tecnico, dunque, ma di testa. «E chi meglio di Ranieri può lavorare nella testa dei giocatori». La disfatta di Roma non è stata metabolizzata, evidentemente. Così come sono stati accusati i ko con Frosinone e Torino. «Ci siamo portati in campo la paura, più di altre volte. Abbiamo giocato con reverenza, abbiamo sbagliato i tocchi più semplici. Il primo gol è frutto di poca lucidità e paura, appunto. Ma noi questa paura», alza il tono il presidente, «la dobbiamo avere in settimana, non il giorno della partita. Anzi, noi dobbiamo avere paura. Dobbiamo proprio convivere col terrore di retrocedere. Ma una volta che si scende in campo tutto questo deve passare. In campo entrano gli uomini veri».

