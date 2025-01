GIULINI: avanti con umiltà 

L’ultima volta che si era presentato in sala stampa era il 20 settembre, il Cagliari aveva appena perso contro l’Empoli e la situazione rischiava di precipitare in classifica. Nel frattempo - oltre all’umore, i toni e lo sguardo del presidente - sono cambiate le prospettive della squadra e la consapevolezza di aver imboccato la strada giusta in estate, sia nell’individuare il profilo ideale per il post Ranieri sia nella scelta dei giocatori. «Ancora ci conoscevamo poco», il bilancio di Tommaso Giulini quattro mesi dopo. «Probabilmente non era stato sufficiente il tempo a disposizione per un progetto tecnico nuovo. Soprattutto per certi giocatori essenziali. Poche amichevoli di livello alto, poi». Al di là di questo: «Non eravamo scarsi prima e non è una rosa che può pensare oggi di essere più forte di quello che è». Tradotto: «Dobbiamo proseguire con grande umiltà nonostante queste ultime tre partite che ci danno certamente consapevolezza. Non ci dobbiamo esaltare e, soprattutto, non dobbiamo più incappare in giornate come quella di Venezia».

Vittoria pensante

Avanti tutta ma con equilibrio, insomma. «La soddisfazione più grande è di non aver sofferto negli ultimi dieci-quindici minuti, ma la soddisfazione vera dovrà arrivare a fine campionato», puntualizza Giulini che, al di là delle battute, dà ai tre punti il peso che meritano. «Riuscire a vincere, considerata anche la sconfitta dell’andata che non meritavamo, è stato importante. Tra l’altro, lo abbiamo fatto contro una grande squadra allenata da un grande allenatore che sta facendo molto bene da quando è tornato nel mondo del calcio». E questa vittoria, non solo per il risultato finale, al patron rossoblù ricorda quella con l’Ascoli di due stagioni fa in Serie B. «Speriamo che anche questa segni una svolta per noi».

Il mercato

Alla fine del mercato mancato due settimane. «Dopo Caprile, dovremmo fare ancora qualcosa, probabilmente un giocatore con caratteristiche offensive lo prenderemo», svela Giulini escludendo, per ora, uscite eccellenti. «Siamo già a gennaio inoltrato e ancora non abbiamo ricevuto offerte per giocatori importanti. Poi non so cosa possa accadere negli ultimi giorni di mercato, ma non vedo nessuno potenzialmente in uscita», la premessa. «Dobbiamo stare attenti poi a chi cediamo. Anche contro il Lecce è stata la vittoria di tutto un gruppo. Di chi ha giocato il primo tempo, dei tre che sono subentrati e hanno cambiato la partita, di Augello e di Pavoletti che sono sempre lì a trascinare i compagni, di chi non è entrato. Dovessero arrivare proposte, quindi, dovremmo stare attenti a non liberarci di pezzi che possono essere fondamentali per alzare il livello».

Nel post Cagliari-Lecce c’è un pensiero anche per Riva: «È bello arrivare con tre risultati positivi alla settimana dell’anniversario della morte di Gigi, per essere anche più sereni per poterlo ricordare tutti insieme mercoledì attraverso quell’unità che lui ci ha trasmesso e che vorremmo sempre avere». I tre punti in tasca e il cuore in mano.

RIPRODUZIONE RISERVATA