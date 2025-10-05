Giulini: avanti con questo organico 

Tommaso Giulini si gode questo Cagliari, un avvio di stagione (forse) oltre ogni aspettativa e una squadra che resiste anche alle peggiori intemperie. A Napoli aveva saputo reggere all’assedio di Conte fino al 95’, a Udine va in vantaggio e poi supera indenne l’assalto in rimonta dei bianconeri. Al di là del risultato, al Bluenergy Stadium il numero uno rossoblù ha voluto fare il punto sulla rosa e sugli obiettivi, con un saluto speciale al bomber infortunato: «Mi fa piacere parlare perché vogliamo tutti fare un grande in bocca al lupo ad Andrea Belotti, entrato in questo gruppo portando subito un contributo fondamentale sia dentro che fuori dal rettangolo verde», ha sottolineato Giulini, «ci ha tenuto a essere insieme ai ragazzi in videochiamata durante la riunione tecnica, un esempio di che ragazzo sia e di come si sia inserito». Le previsioni: «Ci ha dato tanto nel mese di settembre, quando tornerà continuerà a farlo, ora avrà un mese di rieducazione a Bologna, a novembre tornerà da noi e gli auguro di essere nuovamente arruolabile tra marzo e aprile».

L’organico

«Abbiamo tanti giocatori interessanti», ha detto il presidente davanti alla telecamera di Dazn, «penso a Borrelli che ha iniziato bene e deve dimostrare di essere un calciatore da Serie A, penso a Kilicsoy che è una promessa del calcio turco e non solo, va aspettato magari un po di più di altri ma ha qualità e sta lavorando per meritarsi il suo spazio». Non dimentichiamo, ha voluto ribadire, «l’ultima stagione da calciatore di capitan Pavoletti, su cui puntiamo sempre: Leo sta allenandosi bene e speriamo che come nelle precedenti stagioni porti il suo contributo nelle gare più pesanti. Siamo sereni con gli elementi che abbiamo a disposizione e andiamo avanti così». Un messaggio a chi, in questi giorni, ha contribuito a diffondere fake news su ipotetici arrivi di attaccanti in disarmo.

La stagione

Il vertice della società si gode il momento positivo, nonostante la bruciante sconfitta con l’Inter avvelenata dal grave infortunio capitato ad Andrea Belotti. Sono arrivati otto punti in sei partite, casella numero 11 della classifica. «Siamo in linea con i nostri obiettivi, abbiamo fatto due belle partite contro grandi squadre quali Napoli e Inter pur perdendo, il pareggio contro la Fiorentina con una buona prestazione, le vittorie in due scontri diretti contro Parma e Lecce», così Giulini, «un inizio che rispecchia quanto ci siamo prefissati e quella che è la nostra dimensione attuale, andiamo avanti con ottimismo e voglia di migliorarci sempre». Senza nominarlo, un plauso al lavoro di Fabio Pisacane, scelta quantomai presidenziale e che, numeri alla mano, non è ancora il caso di difendere. Il Cagliari c’è e andrà avanti con questi uomini con la massima fiducia della società. (e.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA