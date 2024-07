Giulini: altri due acquisti 

Inviato

Saint Vincent . Un po’ di stacco, ma sempre sul pezzo: «Acquisti? Ne abbiamo fatto cinque, ci mancano solo uno o due innesti», sottolinea Tommaso Giulini in due battute al Tg della Valle d’Aosta.Poi, dopo aver assolto le sue funzioni di presidente, si è mischiato al gruppo rossoblù e -giocatori esclusi – insieme a magazzinieri, giornalisti, staff tecnico e medico, si è concesso una gita in alta quota. Dopo pranzo, tutti in albergo per un po’ di relax, quindi un gruppo si è spinto fino al centro di Saint Vincent per una passeggiata dopo cena. I brividi della prima vacanza, da oggi sarà ancora il campo a parlare.

Dopo Como

La sconfitta contro la squadra di Fabregas, solo nei numeri, non preoccupa né l’allenatore né la società. Il cambio di passo, di mentalità, di concetto stesso di calcio che ha imposto in poche settimane Davide Nicola non poteva passare così in fretta. Ed ecco perché certe chiusure, in pieno pressing, non sono state perfette, così come la gestione del pallone in uscita, contro un avversario messo molto bene lungo tutto il campo e che da dodici mesi circa gioca sempre allo stesso modo con gli stessi giocatori, Dossena e Belotti esclusi. Le parole di Nicola nel dopo gara hanno escluso delusione, ma invece – come giusto che sia, in precampionato – il tecnico ha voluto salvare quanto di buono ha visto. Come la condizione fisica e la voglia di recuperare lo svantaggio.

Contro il Catanzaro, martedì, vedremo un Cagliari più autoritario, più attento? Se lo augurano i tifosi, a poco più di venti giorni dalla prima di campionato.

