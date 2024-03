Giuliano, Lolly e gli altri senza famiglia 

Giuliano è un cane dolcissimo (in alto a sinistra): appena le tate gli fanno le coccole, lui le ripaga con mille feste ed è sempre pronto a uscire per fare una bella passeggiata. Vive in un rifugio a Gonnosfanadiga e ha bisogno di una famiglia. Per conoscerlo si può chiamare il 3486995817.

Cuccioli

Anche Benji e Tom, i fratellini di poco più di un mese nella foto in basso a sinistra, hanno bisogno di una casa: sono di taglia media e verranno dati in adozione seguendo la procedura di pre e post affido. Contatti al numero 3928845612. Nella foto in basso a destra, c’è la piccola Lolly, una femminuccia di quasi tre mesi di taglia media che si trova a Cagliari: la speranza è riuscire a trovare una casa per lei nel più breve tempo possibile. Per avere informazioni si può scrivere al 3385487889.

L’appello

Infine c’è il simil pitbull nella foto in alto a destra: è stato trovato nella zona di Solanas e le persone che lo hanno salvato stanno cercando di rintracciare il proprietario o, qualora non fosse possibile, di darlo in adozione. Informazioni al 3406482619.

Canili e rifugi

Anche i duecento ospiti del rifugio di Gonnosfanadiga aspettano di trovare una famiglia vera. Proprio come le decine di gattini accuditi ogni giorno dall'associazione “Micilandia&co” (3403638674) e da “Angeli senza voce” (3288612996).

Info

Per inserire annunci nella nostra rubrica su cani e gatti da adottare, smarriti o ritrovati è possibile inviare una mail. Questo l’indirizzo al quale scrivere: amicianimali@unionesarda.it. È gradita una foto.

