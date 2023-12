Giuliana Sgrena al TsE di Cagliari Mai dimenticare 

Un giallo internazionale tra rapimenti, minacce terroristiche e fuoco amico ne “Il viaggio di Nicola Calipari”, uno spettacolo di Fabrizio Coniglio, protagonista sulla scena con Valentina Beotti in cartellone sabato alle 20.30 al TsE di Is Mirrionis a Cagliari. Una pièce avvincente ispirata al sequestro della giornalista Giuliana Sgrena, corrispondente de Il Manifesto e collaboratrice di Die Zeit (che sarà presente in sala e incontrerà il pubblico al termine dello spettacolo insieme agli artisti): fermata da un commando armato il 4 febbraio 2005 a Baghdad, dove avrebbe dovuto realizzare interviste e reportage sull'Iraq e tenuta in ostaggio da una organizzazione dello jihād islamico, venne liberata il 4 marzo ma sulla via dell'aeroporto una violenta sparatoria investì l'auto su cui si trovava, causando la morte dell'agente segreto Nicola Calipari e il ferimento dell'inviata e dell'autista.

“Il viaggio di Nicola Calipari” ripercorre i momenti cruciali della tragedia: dal rapimento di Giuliana Sgrena ai giorni della prigionia, tra le reazioni alla notizia, gli appelli e le manifestazioni, le richieste dei terroristi e le difficili trattative, la liberazione dell'ostaggio e l'inatteso intervento delle forze statunitensi sulla Route Irish, che capovolse l'esito della missione e ancora falsità e omissioni nelle ricostruzioni dei fatti, da cui scaturiscono dubbi e incertezze sulle relazioni politiche e diplomatiche tra gli Stati.

RIPRODUZIONE RISERVATA