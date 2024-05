Giulia,verso la richiesta di giudizio per Turetta  

Venezia. Si avvicina la chiusura delle indagini per il femminicidio di Giulia Cecchettin, con la probabile richiesta di rinvio a giudizio per Filippo Turetta, in carcere a Verona da novembre con l'ipotesi di reato di omicidio volontario. A sei mesi dal delitto della giovane di Vigonovo (Venezia), la Procura di Venezia potrebbe avanzare l'istanza al Gip già a giugno, così da non far scadere i termini di custodia cautelare del giovane di Torreglia (Padova). Il processo a Turetta potrebbe dunque aprirsi agli inizi di autunno, tra settembre ed ottobre.

Sulla decisione pesa la valutazione sulla premeditazione. La Procura ha gli esiti dell'autopsia sulla vittima, le analisi sulle macchie di sangue e gli altri elementi raccolti dai Ris nella Fiat Punto nera di Turetta. Saranno importanti gli accertamenti tecnici sullo smartphone e sul pc portatile, anche questi sequestrati nell’auto dopo l'arresto in Germania al termine di otto giorni di fuga.

La contestazione dell'aggravante della premeditazione impedirebbe alla difesa di chiedere il rito abbreviato, con uno sconto di pena. Si tratterà di ipotizzare se Turetta abbia potuto architettare il delitto: il fatto che avesse portato con sé il coltello utilizzato per colpire Giulia è un elemento, il nastro adesivo usato per legarla un altro, il fatto che avesse fatto il pieno alla macchina un altro ancora.

RIPRODUZIONE RISERVATA