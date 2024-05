Giulia Tramontano è stata uccisa in salotto. Durante i rilievi con il luminol, il pavimento «si è acceso» per via di una copiosa presenza di sangue che nemmeno la varechina è riuscita a cancellare. Lo ha confermato il comandante dei Ris al processo in cui è imputato Alessandro Impagnatiello, l’ex barman che ha confessato di aver accoltellato la compagna 29enne al settimo mese di gravidanza.