Giulia, Turetta parla per nove ore 

Verona . Pause lunghe, silenzi, lacrime, lo sguardo spento, ma anche risposte articolate, quelle che non aveva dato al gip tre giorni fa, diversi «non ricordo». E quel, «mi è scattato qualcosa in testa» per spiegare l’orrore. Poi la sua verità, il perché della vita tolta all'ex fidanzata Giulia Cecchettin accoltellata a morte mentre cercava di difendersi con le mani a parare i colpi. È stato interrogato per nove ore Filippo Turetta, 22 anni il 18 dicembre, in carcere a Verona con le accuse di omicidio volontario aggravato e sequestro di persona e che, oltre all’occultamento di cadavere, rischia anche le aggravanti della premeditazione e della crudeltà. Ha trovato di fronte a sé il pm di Venezia Andrea Petroni, che coordina l'inchiesta dei carabinieri e che gli ha contestato le prove raccolte, tra cui i due coltelli e quel nastro adesivo, comprato online qualche giorno prima dell’11 novembre e che avrebbe usato per chiudere la bocca e legare le mani alla ragazza che, da almeno un mese, dopo che lei l’aveva lasciato la scorsa estate, era vittima delle sue pressioni e dei suoi ricatti.

L’appuntamento trappola

Quel sabato sera lei ha accettato di andare a cena in un centro commerciale a Marghera. Lui insisteva per recuperare il rapporto, lei era decisa nella sua scelta. La prima aggressione nel parcheggio a Vigonovo, 200 metri da casa di lei, al ritorno. «Ho perso la testa, mi è scattato qualcosa». Nel parcheggio di via Aldo Moro i calci quando Giulia è già fuori dall'auto, un vicino di casa vede, dà l'allarme che resta inascoltato. Turetta, intanto, l'ha già portata, chiusa dentro la Fiat Grande Punto nera, nella zona industriale di Fossò, deserta. Una telecamera riprende tutto: non le coltellate, tante, oltre venti. Giulia, spinta e colpita da dietro mentre tenta di fuggire, già fuori dalla macchina. Sbatte la testa sul marciapiede, resta a terra, lui la carica sull'auto. Poi, la fuga. Il corpo di Giulia, già morta dissanguata, l'ex fidanzato lo abbandonerà a 100 chilometri di distanza.

