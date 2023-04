Dal 31 al 1 aprile gli atleti della A.s.d. Shotokan Karate Club Arbatax – palestra di Cardedu , guidata dal maestro Gianni Muntoni si sono cimentati nel campionato internazionale Open di serie A, a La Valletta (Malta). Tre le medaglie portate a casa, una d’oro per Giulia Serra e due di bronzo per Giuseppe Di Dio e Rebecca Friello. Ottimi risultati anche per Giacomo di Dio, Ismaele Pisu e Diego Piroddi. (fr.l.)