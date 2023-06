«Giulia sapeva del tradimento da gennaio» 

MILANO. Giulia Tramontano sapeva di esser stata tradita «già a gennaio»: per questo «voleva cambiare casa» e aveva anche pensato di abortire. Mentre prosegue l’indagine sull’omicidio della giovane al settimo mese di gravidanza emergono nuovi particolari sulla sua relazione con Alessandro Impagnatiello, il suo assassino.

L’arrivo di un figlio

La sorella della vittima era stata ascoltata lunedì, dopo che il barman, ora monitorato in una cella per detenuti a rischio, aveva denunciato la scomparsa della compagna che in realtà aveva ucciso. «Da quando ha iniziato la convivenza con Alessandro - ha messo a verbale Chiara Tramontano - ovvero nel febbraio 2021, mia sorella mi ha sempre confidato che c’erano delle problematiche sentimentali con il compagno, perché spesso era assente per lavoro e lei rimaneva a casa da sola». Lui già a gennaio le aveva detto «di avere un’altra relazione sentimentale», per cui Giulia «stava pensando di abortire». Cosa che poi non fece. E anche se «non avrebbe perdonato Alessandro», in attesa di trovare una nuova sistemazione «sarebbe tornata a Senago», nella casa dove è stata accoltellata.

L’offerta di aiuto

Il padre le aveva assicurato «che, se ci fosse stato bisogno, le avrebbe dato tutto l’aiuto possibile» e anche i genitori di Alessandro si erano offerti, poco prima dell’omicidio, di ospitarla per la notte. Ci rispose, ha spiegato Sabrina Paulis, madre di Impagniatiello, «di non averne bisogno e che comunque il comportamento di Alessandro se lo aspettava». Intanto vanno avanti le analisi del pc e dei dispositivi informatici sequestrati, la Scientifica la prossima settimana sarà nell’appartamento di Senago e va appurato quando Impagnatiello si è procurato la benzina per eliminare il corpo.