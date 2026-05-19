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Basket femminile.
20 maggio 2026 alle 00:27

Giulia Olandi sale in A1 con il Costa Masnaga 

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C’è anche la firma dell’algherese Giulia Olandi nella promozione in Serie A1 Femminile del Basket Costa Masnaga. Con 13 punti a referto (4/4 dall’arco), la guardia classe 2008 ha contribuito in maniera decisiva al successo per 95-78 contro la Galli San Giovanni Valdarno, valso il definitivo 2-1 nella serie e il salto di categoria.

Cresciuta nella Pallacanestro Alghero e con un passato anche nelle fila del Basket 90 Sassari, Olandi si è fatta apprezzare durante la stagione dal tecnico argentino Facundo Bereziartua, che le ha concesso abbondante spazio sul parquet nonostante la giovanissima età. Una fiducia ripagata con un rendimento costante e positivo (5,5 punti e 2,2 rimbalzi di media in 31 presenze stagionali).

La giovane esterna isolana, negli anni, si è messa in evidenza anche con la maglia Azzurra: dopo la trafila con le selezioni Under 15 e Under 16, è entrata a far parte anche nel gruppo dell’Under 18 con cui lo scorso aprile ha preso parte al prestigioso Torneo di Mannheim.

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