Giulia non si trova, indagato il compagno 

Milano . Si stanno concentrando in un'area sempre più circoscritta le ricerche di Giulia Tramontano, la 29enne incinta di sette mesi di cui da sabato sera si sono perse le tracce: è sparita dalla sua casa di Senago, nel Milanese. Ieri la scientifica dei carabinieri è entrata a ispezionare l’abitazione, mentre il compagno di Giulia, Alessandro Impagnatiello, è stato indagato per omicidio volontario.

Il parco al setaccio

Quattro giorni dopo la sua scomparsa, su disposizione della Procura di Milano, carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile, con l'aiuto dei cani molecolari, stanno passando al setaccio una zona all'interno del parco delle Groane, in parte boschiva, che dista due chilometri dall'abitazione dove la giovane vive col fidanzato con cui, prima di svanire, ha avuto una lite pesante. Lui, da quel che risulta, avrebbe avuto una relazione parallela con un'altra donna, un'americana, che andava avanti da alcuni mesi.

Anche lei sarebbe rimasta incinta ma avrebbe perso il bimbo. Intanto, le indagini vanno avanti. Si sta cercando di ricostruire il buco di ore, tra sabato sera (quando Giulia viene inquadrata verso le 20 da una telecamera vicino a casa e poco più tardi invia un messaggio), e domenica mattina (quando il suo cellulare risulta off-line e Impagnatiello, barman in un albergo di lusso a Milano, esce di casa per andare al lavoro verso le 7). È stato lui che nel pomeriggio ha denunciato la scomparsa: in casa mancavano passaporto, bancomat (al momento nessun prelievo) e 500 euro in contanti.

La doppia vita