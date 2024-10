«Giulia non mi voleva e le ho tolto la vita» 

Venezia . «Volevo stessimo insieme, noi due soli. Passare del tempo assieme, prima eventualmente di toglierle la vita, anche se non lo avevo ancora deciso». Filippo Turetta, per la prima volta in aula di Tribunale - con Gino Cecchettin a pochi passi da lui che lo scruta - racconta l’orrore e la violenza di un anno fa, quando iniziò a progettare di rapire l’ex fidanzata, Giulia, ed «eventualmente» ucciderla, portando a termine questo piano feroce la sera dell’11 novembre.

La memoria di 80 pagine

Sentito dal pm Andrea Petroni, dai legali di parte civile e dai suoi avvocati di fiducia, Turetta che nell’intera giornata ha parlato di «lei» senza mai pronunciarne il nome, si affida a un’ultima memoria, 80 pagine scritte a mano e in corsivo, piene di cancellature. In quei fogli racconta ciò che precede il femminicidio, quel chiudere Giulia in una sorta di prigione, cercando dapprima la strada per una riappacificazione con lei che l’aveva lasciato, e poi progettando, con tanto di lista delle cose utili per un killer, il rapimento. Ed infine l’omicidio. Turetta ha cercato di rimettere insieme i pezzi di quel progetto criminale. «Ho pensato di sequestrarla se le cose non fossero migliorate tra noi». Il primo atto, premeditato sostiene il pm, fu proprio il 7 novembre in quella lista in cui Filippo scrisse «le cose da fare»: fare cassa usando un bancomat da eliminare, comprare scotch per legare la ragazza, sacchi neri, coltelli, cartine stradali.

«Voglio espiare»

La sera dell’11 novembre l’appuntamento per fare shopping al centro commerciale di Marghera, l’aggressione a Vigonovo nel parcheggio vicino alla casa di lei, quindi lo spostamento in auto a Fossò, l’occultamento del cadavere in un bosco vicino a Barcis. L’ultimo atto del piano salta, quello del suicidio a cui Turetta però dice di avere pensato. E su questo lo ha incalzato il pm: «Perché non ti sei suicidato?». «Ci ho provato mettendomi un sacchetto in testa, ma non ci sono riuscito», replica Turetta. Piange, guarda sempre in basso e piange. Evita di guardare Gino Cecchettin («Non ha avuto pietà», ha detto ai giornalisti) che invece lo fissa. «L’unica cosa a cui penso è che sia giusto espiare. Non so perché non ho chiesto scusa, ma penso che sia ridicolo e fuori luogo, vista la grave ingiustizia che ho commesso», dice al suo legale Giovanni Caruso. Si tornerà in aula il 25 e 26 novembre per la discussione. Poi il 3 dicembre la sentenza.

