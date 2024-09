Giulia, missionaria dell’arte 

La geografia dell’anima definisce il legame affettivo con i luoghi: da una parte la Toscana, sullo sfondo di boschi, oliveti e vigneti nel paese natale di Leonardo, dall’altra la calma e i silenzi della campagna baunese. Giulia D’Agostini, classe 1989, da dodici anni trascorre le sue estati in Ogliastra, collaborando con scuole, comuni, progetti per bambini e ragazzi fra teatro, ceramica e disegno. Artista grafica e plastica, autrice, illustratrice di libri per bambini e di racconti brevi, regista di spettacoli teatrali che proprio durante i mesi estivi girano per tutta l’isola.

Ispirazione

«Ho avuto la fortuna di vivere un’infanzia serena, a contatto con la natura e libera, sia dal punto di vista del movimento che per quanto riguarda l’espressione di me. Ripenso alle pareti delle scale di casa che da bambina un bel giorno ho deciso di iniziare a ricoprire con strane lettere e scarabocchi. Molti genitori mi avrebbero sgridata e avrebbero tempestivamente ripristinato il bianco, ma loro no: avevano già capito che ne avevo bisogno e così le pareti delle scale di casa divennero il mio primo studio d’arte», ricorda Giulia. Dopo la laurea in “Fumetto e Illustrazione” all’Accademia di Belle Arti di Bologna, comincia a sperimentare ed esprimere forme, concetti, emozioni nelle varie sfumature dell’arte e della scrittura. La ceramica è il capitolo più recente della sua ricerca, anche se la conosce e la studia da vent’anni. «La ceramica è un mondo così vasto che non smette mai di stimolare. Tutta quella natura con la quale sono stata a contatto da bambina mi è entrata dentro irrimediabilmente, è come impressa nel mio dna e inonda tutto ciò che creo. Un mio grande sogno nel cassetto – confessa - è quello di avere uno studio anche qui in Sardegna e magari riuscire ad organizzare e portare avanti laboratori esperienziali e didattici sul tema della ceramica e non solo, oltre a quelli che già porto avanti collaborando con progetti sociali a contatto con bambini e ragazzi ogliastrini. Questo posto, con i suoi silenzi e l’alto valore naturalistico che offre, è un luogo ideale per lasciarsi investire dal sacro fuoco della creatività».

Il sogno

In attesa di costruire un laboratorio nella campagna baunese, osserva, ascolta, crea oggetti che poi porta in un paese vicino, per essere cotti in un forno adatto. Disegna e dipinge quadri ispirati ai paesaggi dell’Isola. «Amo la Toscana ma devo riconoscere nella Sardegna un carattere diverso, un’intensità che per me era inedita, e non mi riferisco solo alle persone ma in particolar modo all’energia propria dell’isola, dei sassi, delle piante: una vibrazione ancestrale che sembra custodire segreti incontaminati che affondano le loro radici nel tempo», conclude. Vibrazioni ancestrali che sono ispirazione per la sua arte.

