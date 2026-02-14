VaiOnline
Oristano
15 febbraio 2026 alle 00:27

Giulia Marcoli  al Pink lady di pallacanestro 

Un altro tassello si aggiunge a un’annata già piena di risultati. Giulia Marcoli, cestista oristanese classe 2011, è stata convocata al Pink Lady, torneo nazionale in programma questo mese nel Lazio, e vestirà la maglia della rappresentativa sarda. Una chiamata che si inserisce in una stagione chiusa da protagonista e che rafforza il suo profilo nel panorama giovanile. L’atleta, oggi all’Oratorio Elmas dove è allenata da Stefano Schirru, arriva a questo appuntamento dopo i successi conquistati con la Sap Alghero: titolo regionale Under 15, finale regionale Under 14, finali interregionali nazionali Under 15 a Castel Fiorentino e finali di Coppa Italia Under 14 a Torino.

Importante anche l’esperienza agli Academy games del novembre 2025, dove aveva gareggiato tra le migliori 96 atlete italiane classe 2011, mettendosi in evidenza in un contesto altamente competitivo. Ora una nuova sfida: il Pink Lady è uno dei tornei di riferimento del basket femminile giovanile. ( m. g. )

