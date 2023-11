Giulia, la speranza di trovarla viva è finita 

Non ci credeva nessuno ma ora la speranza di ritrovare viva Giulia Cecchettin è finita: il corpo della studentessa è stato trovato in un canalone, dopo aver rotolato in un dirupo per almeno 50 metri in una strada isolata tra le montagne di Piancavallo.

Filippo Turetta, l’ex fidanzato, l’avrebbe accoltellata e poi si sarebbe sbarazzato del corpo della sua ex compagna. Elena, la sorella dell’uccisa, sui social: «È stato il vostro bravo ragazzo». Che è introvabile. Roccella: subito il ddl anti violenza. Schlein: educazione sentimentale a scuola.

