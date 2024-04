Giulia, in udienza l’orrore delle foto 

Milano. Nessuno in aula per la proiezione delle foto del corpo di Giulia Tramontano. La quinta udienza del processo ad Alessandro Impagnatiello, accusato dell'omicidio della fidanzata 29enne incinta al settimo mese, è stata dedicata ai dettagli del rinvenimento del cadavere e a quanto emerso dall'autopsia. Giornalisti e pubblico, tra cui anche diversi studenti di un liceo milanese che si trovavano lì per assistere all'udienza, sono stati fatti uscire dall'aula quando è stato il momento delle immagini. A deciderlo, la Corte d'Assise di Milano su richiesta dell'avvocato di parte civile Giovanni Cacciapuoti, al quale poi si sono associate anche accusa e difesa.

Il perito medico legale

Ad ascoltare la prima parte della testimonianza del medico legale Nicola Galante, sono rimasti solo le parti e Impagnatiello, seduto nella “gabbia” degli imputati con lo sguardo basso per la maggior parte del tempo. Come ha spiegato il teste, Giulia è morta a causa di una «massiva emorragia acuta» provocata da «lesioni vascolari cervico-toraciche» che le sono state inflitte dal compagno. Colpendola con 37 coltellate, l'ex barman l'ha uccisa il 27 maggio nella loro abitazione a Senago, nel Milanese, dopo che la donna aveva scoperto la relazione parallela del fidanzato con una collega di lavoro.

L’aborto, una conseguenza

La morte del piccolo Thiago, che portava in grembo, «è successiva a quella della madre ed è stata determinata da un’insufficienza vascolare provocata dall'emorragia materna». Secondo l'altro medico legale, Andrea Gentilomo, «l'impressione è che Giulia sia stata sorpresa alle spalle». I tre tagli sul volto potrebbero essere «compatibili» con un tentativo di voltarsi e guardare in faccia l’aggressore, mentre un’importante ferita alla laringe potrebbe averle impedito di gridare.

Gli avvelenamenti

Secondo il procuratore aggiunto Letizia Mannella e il pm Alessia Menegazzo, Impagnatiello avrebbe tentato di avvelenare la fidanzata per mesi prima del delitto, somministrandole a sua insaputa veleno per topi. A parlare di questo aspetto è stato il tossicologo Mauro Minoli, che ha riscontrato nella vittima la presenza di bromadiolone, un topicida caratterizzato da un «sapore amaro» e che può provocare «mal di stomaco». Due caratteristiche delle quali Giulia si sarebbe spesso lamentata con i familiari. «È impossibile dire quanto è trascorso dalla prima somministrazione, ma di certo, l'assunzione è avvenuta nell'arco di almeno due mesi e mezzo», ha precisato l'esperto. Nessuno dei familiari di Giulia era presente all'udienza, ma hanno affidato un messaggio ai social. «Nulla ci restituirà Giulia - ha scritto il papà Franco su Instagram -, abbiamo gridato a voce alta, lo faremo ancora affinché sia fatta giustizia. Giustizia per lei e Thiago».

Si torna in aula giovedì prossimo, quando saranno sentiti cinque testimoni dell'accusa, tra cui un'amica di Giulia.

