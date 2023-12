Giulia, il giorno delle ultime verità 

Verona. Oggi, nelle stesse ore, dal carcere di Verona e dall’Istituto di medicina legale di Padova potrebbero arrivare risposte e dettagli sull’omicidio di Giulia Cecchettin. Il reo confesso Filippo Turetta si troverà davanti il pm di Venezia Andrea Petroni: inquirenti e investigatori si attendono da lui collaborazione, dopo le brevi dichiarazioni al gip. E a un centinaio di chilometri di distanza, l’autopsia potrà fare chiarezza sulle modalità dell’aggressione alla studentessa, che ha lottato per difendersi. Bisognerà accertare se Turetta abbia infierito su Giulia quando era ancora viva. Ciò potrebbe portare la Procura a contestare l’aggravante della crudeltà, mentre l’interrogatorio si concentrerà sull’ipotesi di una premeditazione

«Persecuzione»

Intanto padre e sorella di Giulia continuano a raccogliere messaggi, whatsapp e testimonianze delle persone più vicine a lei, che nell’ultimo mese aveva sempre più «timore» dell’ex fidanzato, di quelle parole che suonavano «come un ricatto». Una «persecuzione», secondo gli elementi acquisiti, fatta di «pedinamenti» e di un tentativo di isolarla «dalla famiglia e dagli amici». «Gli deve essere partito un embolo, perché non è una cosa razionale, non è un mostro», aveva detto il padre del 21enne, Nicola Turetta, a “Chi l’ha visto?”. E il figlio davanti al giudice ha fatto cenno proprio a un black out mentale, ma spiegando che sta cercando di ricostruire «nella memoria» cosa gli è «scattato» in testa quella sera.

L’Arma

Dopo l’omicidio Cecchettin il comando generale dei carabinieri ha inviato a tutti i comandi e alle stazioni una circolare che, davanti a «episodi di maltrattamenti, violenze e atti persecutori nei confronti di vittime vulnerabili», raccomanda «un’accurata e tempestiva gestione degli interventi»: ogni segnalazione va gestita « fin dal primo momento, con la massima attenzione, con adeguata sensibilità».

