Giulia, grande promessa della ritmica  

Un sorriso che tradisce tanta emozione, mentre è sul gradino più alto del podio, con tre medaglie al petto. Giulia Amat di San Filippo ha 12 anni e si può ben dire che è una promessa della ginnastica ritmica. Su quel podio ci è salita domenica , in occasione del campionato nazionale di ginnastica ritmica Winter edition a Rimini. Si è esibita negli attrezzi: cerchio, fune e assoluto. Né lei né i suoi genitori si sarebbero mai aspettati che raggiungesse il primo posto per ognuna di queste categorie: tre medaglie d’oro. «Una gioia immensa, è la nostra unica figlia», spiega sua mamma, Alessandra Marcialis. «Una grande soddisfazione perché abbiamo fatto tanti sacrifici e siamo stati ripagati. Vedere gioia negli occhi di Giulia ci riempie di felicità».

L’emozione

Giulia ricorda bene ciò che ha provato al momento della proclamazione: «Ero molto emozionata perché rappresentavo la Sardegna e per questo ho voluto portare la bandiera dei 4 Mori sul podio». Ma non è la prima volta che vince una gara. Prima di questo traguardo nazionale ha messo al petto altre tre medaglie d’oro alle gare regionali svoltesi a Cagliari e Uta rispettivamente a febbraio e a maggio di quest’anno. Ma ne ha vinte anche altre negli anni scorsi. Riesce senza nessuna difficoltà a conciliare lo studio (frequenta la terza secondaria di primo grado nel Nuovo Collegio della Missione di Monserrato, città dove vive sin dalla nascita), la frequentazione della parrocchia del Santissimo Redentore ogni domenica, con la sua grande passione, la ginnastica ritmica. Un amore, quello per questo sport, nato sin da quando era piccolina.

L’esordio

Aveva 6 anni quando ha cominciato. Ha sin da subito praticato LB1 A4, il secondo livello di agonismo di questa disciplina. Se n’è innamorata e non ha nessuna intenzione di smettere: «Si allena tutti i giorni per diverse ore nella palestra della “Società Ritmica 2000” di Quartu Sant’Elena. È una ragazzina molto seria e determinata sia nello studio che nello sport, ma più in generale nella vita di tutti i giorni», dichiara mamma Alessandra. «Adoro le mie allenatrici e le mie compagne», ci tiene ad aggiungere Giulia. Il suo rapporto con lo sport però è nato quando non aveva ancora 3 anni: «Prima della ginnastica ritmica infatti ha praticato il nuoto e poi la danza classica», sottolinea Marcialis. Come tutte le ragazzine e i ragazzini della sua età, anche Giulia ha i suoi sogni nel cassetto: «Mi piace molto il campo medico e vorrei diventare una brava dottoressa – dichiara - nello sport invece spero di migliorare sempre di più». Oltre ad essere una giovanissima campionessa, ha sempre un pensiero per gli altri: «Nella vita in generale sogno di poter fare qualcosa per aiutare i più deboli e i fragili».