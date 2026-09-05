Giulia Giornaliste, i primi quindici anni 

«Quindici anni di giornalismo, battaglie culturali, parole cambiate e sguardi messi in discussione. Ma soprattutto quindici anni di giornaliste che hanno scelto di stare insieme per cambiare il modo di raccontare il mondo». Si presenta così Giulia Giornaliste che il 21 settembre festeggia i tre lustri di vita. «Un anniversario importante che l’associazione ha scelto di non celebrare soltanto guardando alla propria storia, ma aprendo una riflessione collettiva sul presente e, soprattutto, sul futuro dell’informazione».

Da qui nasce la campagna social delle iscritte, «una campagna corale che, attraverso video, testimonianze e interventi delle giornaliste di Giulia, ripercorrerà quindici anni di lavoro e di impegno e proverà a rispondere ad alcune domande fondamentali: perché siamo nate, cosa abbiamo costruito, quali battaglie abbiamo ancora davanti e quale informazione vogliamo per il futuro», è scritto nella nota con cui l’associazione promuove l’iniziativa.

Giulia nasce nel 2011 «dalla consapevolezza che il giornalismo non sia soltanto un mestiere, ma anche una responsabilità pubblica. Raccontare significa infatti scegliere parole, prospettive, protagonisti e priorità. Significa contribuire alla costruzione dell’immaginario collettivo. Per questo, in questi quindici anni, l’associazione ha lavorato per un’informazione capace di riconoscere e contrastare gli stereotipi di genere, di restituire alle donne una rappresentazione più corretta e plurale e di interrogarsi continuamente sul rapporto tra linguaggio, potere e realtà». A inaugurare il racconto video è Silvia Garambois, fondatrice ed ex presidente di Giulia Giornaliste. Questo il link: https://www.facebook.com/share/r/19SdLuz5K7/?mibextid=wwXIfr

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