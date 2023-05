Giulia giornaliste  e i giorni del Covid 

Il libro “Un giorno all’improvviso – I racconti delle donne al tempo del Covid”: è al centro del nuovo appuntamento di Giulia giornaliste Sardegna in collaborazione con l’Archivio Mario Cervo in programma nella sede dell’Archivio a Olbia, in via Grazia Deledda 26 domani alle 20. La serata è dedicata a Daniela Zedda (scomparsa domenica) autrice delle foto del volume.

Introduce e modera l’incontro Antonella Brianda (Giulia giornaliste), intervengono Caterina De Roberto e Simona Scioni (Giulia giornaliste e tra le autrici del libro), Giulia Balzano, presidente dell’associazione culturale Menabò che gestisce il Museo dell’ossidiana di Pau e la padrona di casa Velia Cervo. La voce delle artiste è affidata a Simona e Serena Cau, duo di cantanti olbiesi, in arte Simo&Sere.

