Lo hanno arrestato in Germania: era nella sua auto ferma in una corsia d’emergenza. Semplicemente aveva finito la benzina. Filippo Turetta, 22 anni, ricercato per l’omicidio di Giulia Cecchettin, è ora in un carcere tedesco: l’estradizione dovrebbe essere velocissima.

Intanto Elena, la sorella della vittima, attacca Salvini per un post su X. A Cagliari, come in altre città, fiaccolata contro i femminicidi.

