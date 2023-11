Giulia Cecchettin, ricordo in Consiglio 

Anche Selargius ricorda Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio, e prende posizione contro la violenza sulle donne. Un tema portato nell’aula di piazza Cellarium dal presidente del Consiglio Tonino Melis, che ha letto la nota condivisa da diversi Comuni italiani, uniti per chiedere ai rappresentanti parlamentari di agire in maniera celere al fine di contrastare i fenomeni di femminicidio, purtroppo in costante crescita, e con la quale si dichiara piena condanna a qualsiasi atto di violenza.

«Un problema culturale e sociale e purtroppo lo squilibrio di potere nei rapporti fra i sessi è ancora forte», le parole commosse del presidente Melis durante la lettura della nota in Consiglio. «C’è un cambiamento ma non è rapido, non c’è stata ancora una vera svolta perché i messaggi che arrivano dalla società sono contrastanti. Non è più il tempo delle parole, è il tempo di agire. Ognuno di noi al meglio delle proprie possibilità», ha detto ancora Melis, «ognuno di noi attuando azioni concrete superando ideologie e steccati mentali. In questo momento di dolore», ha concluso, «ci uniamo nel cordoglio alla famiglia di Giulia e di tutte le famiglie distrutte da femminicidi».

