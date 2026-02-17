VaiOnline
Danza.
18 febbraio 2026 alle 00:22

Giulia Cannas e una nuova “Alba” da vivere 

Sarà Sa Manifattura a Cagliari a ospitare, venerdì e sabato alle 20, il debutto di “Alba”, nuova creazione di Giulia Cannas, progetto vincitore del Bando “Per Chi Crea” Edizione 2024 – Nuove Opere, promosso dal MiC e da SIAE.

«Giulia Cannas», dicono Momi Falchi e Giulia Muroni, direttrici artistiche di “Fuorimargine”, «è una giovane danzatrice e artista della danza, che lavora con noi ormai da anni. Grazie a questa sinergia ha ottenuto il supporto rivolto alle nuove creazioni e ha scelto di esplorare una parte delle sue origini, che affondano le radici in Albania. La ricostruzione di una tessitura di genealogie affettive e panorami sentimentali é stata possibile grazie a un tempo di produzione lungo e alla rete di complicità su tutti i vari aspetti della creazione. “Fuorimargine” insiste a fornire cura, sostegno e condizioni di possibilità a talenti non allineati a sistemi estetici omologanti, rimarcando la propria natura autenticamente creativa”

“Alba” nasce da un percorso di ricerca e creazione sviluppato tra Cagliari e l’Albania, terra d’origine della famiglia dell’autrice. Il progetto si è articolato in diverse fasi di ideazione, residenze artistiche e prove, avviate a Cagliari nel luglio 2025, quando sono state definite le linee concettuali e la struttura drammaturgica del lavoro. A questa prima fase è seguito un periodo di ricerca in Albania, tra studio d’archivio e approfondimento delle memorie familiari, con il supporto del drammaturgo Enrico Frisoni, del compositore Lorenzo Minozzi e della costumista Alice Ortona Coles.

