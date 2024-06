Giulia aveva paura di Filippo 

Venezia. Giulia Cecchettin aveva paura di Filippo Turetta. Ormai le era chiaro che lui viveva il loro rapporto come un tarlo. Giulia voleva interrompere la relazione.

Scriveva a Filippo: «È un meccanismo di controllo, il tuo: malato anche questo. Pippo, sei ossessionato, Signore! Sei uno psicopatico! Non ti rendi conto che mi controlli continuamente. Mi controlli!». I messaggi sono stati trovati dagli investigatori sul telefonino di Turetta, in carcere dal 25 novembre, in attesa di finire a giudizio per omicidio premeditato aggravato. Le trascrizioni sono state diffuse dalla trasmissione “Quarto Grado”, su Retequattro. Turetta aveva nel cellulare anche le decine di foto fatte a Giulia nella loro ultima uscita del 10 novembre, nel centro commerciale “Nave de Vero' a Marghera”. Lui aveva già scrupolosamente annotato nel pc cosa comprare in vista dell'uccisione della ragazza. Nel kit dell’omicidio, «cartine geografiche, zaino, coltelli, pieno di metano/benzina, scotch e sacchi della spazzatura».

