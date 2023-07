Giulia, 13 anni: una vita per la danza 

Giulia Scintu, una vita per la danza. Ha ancora soltanto tredici anni, ma sogna di fare la ballerina professionista e i risultati a livello nazionale (più di 120 medaglie e 14 titoli italiani della categoria Anmb negli ultimi campionati a Roma) confermano le sue ambizioni.

La storia

«Mia figlia ha iniziato a ballare prima di nascere», si commuove la madre, Laura Scalas, «Giulia è figlia unica, prima tre gravidanze non sono andate a termine. Poi è arrivata lei, avevamo paura di non farcela, non la sentivo muovere, e allora mio marito Gianluca provò con la musica, mise la musica vicino alla pancia e Giulia iniziò a muoversi. Lei dice che ha iniziato a ballare a tre anni io le dico che Giulia ha iniziato a ballare quando ancora non era venuta al mondo».

Sorride Giulia e racconta la sua storia, il suo impegno, il sacrificio: «Ho iniziato perché sognavo di diventare una ballerina, non mi sono mai ispirata a nessuno, è una passione che è nata da me. Ma la danza è anche impegno, dedizione, determinazione, costanza , disciplina. E soprattutto tempo da dedicare: mi alleno anche cinque ore al giorno con i miei maestri. A scuola me la cavo, ma se ho un’ ora libera preferisco ballare piuttosto che studiare matematica. È abbastanza ovvio, vero?»

La famiglia

Sono i genitori ad essere i maggiori sostenitori di Giulia. La madre assiste a tutte le prove aspettando: «Mia figlia prova alle 16 alle 21, io aspetto seduta nella sala. È molto faticoso anche perché per lavoro esco tutti i giorni alle tre del mattino, lavoro per una ditta di pulizie, ma lo faccio volentieri.

Il sacrificio della mamma è stato premiato quest’anno, il 9 luglio, ai campionati italiani Anmb di Roma: «Era il giorno del mio compleanno – racconta Laura Scalas, e Giulia mi ha promesso “un bellissimo regalo” : quel giorno ha vinto 10 medaglie d’oro».

«quando sto per affrontare una gara- chiuse Giulia Scintu – spero di vincere e spero di riuscire a dare il meglio, sono tranquilla non ho tensione. Quando la gara inizia voglio solo trasmettere me stessa e la mia energia, voglio che il pubblico senta questo voglio divertirmi. Da grande? Da grande vorrei essere una maestra di ballo».

