Giuli: vedrò Report con l’avvocato 

Le ultime ore prima dell’inchiesta di Report - che accenderà i riflettori sul passato di Alessandro Giuli, dalla militanza giovanile alla gestione del Maxxi - scorrono senza nuove clamorose indiscrezioni. Il ministro della Cultura dice che probabilmente vedra la puntata «a casa, in diretta al telefono col mio legale». E mette le mani avanti: «Non ho fatto nulla di sbagliato. Mai tradito la premier Giorgia Meloni» che «era a conoscenza» anche della sua collaborazione con la Lega.

Lo sfogo

Ma non finisce qui. Il Fatto Quotidiano racconta uno sfogo del ministro con un confidente al ristorante: «Il mio cadavere sarà pieno di impronte digitali, mica pensano che mi dileguo con le tenebre?». Dentro FdI la questione principale ora è andare avanti dopo le dimissioni del capo di gabinetto, Francesco Spano, che hanno fatto crescere la tensione nel partito. Per rimpiazzarlo si cercherebbe una figura di mediazione tra le diverse sensibilità in FdI: una partita non semplice, che toccherebbe direttamente i rapporti tra il ministro e Palazzo Chigi.Forse non a caso Giuli rivendica la sua indipendenza e le «ottime relazioni, alla luce del sole, con scrittori, artisti, cineasti», rapporti perfino «migliori» di quelle «con molti esponenti politici, compresi quelli» del suo «partito. In un Governo il cui partito di maggioranza ha il 30% deve esserci spazio per una destra progressiva» e «questo è chiaro anche al primo ministro, che mi ha voluto qui, altrimenti non ci sarei io qui», sottolinea.

I neofascisti

Intanto “Report” preannuncia via social: «È stato intervistato il referente della destra extraparlamentare neofascista e neonazista Rainaldo Graziani che ha raccontato le origini della vita politica dell’attuale ministro della cultura: lo definisce una figura brillante all’interno dell’organizzazione Meridiano Zero, movimento di ispirazione neonazista e influenze esoteriche». E Giuli: «Che c’era bisogno che lo dicesse Rainaldo Graziani? Lo avevo già scritto io in passato, sul Foglio. L’aquila tatuata sul petto? Si tratta di una riproduzione di una moneta del I secolo dopo Cristo, età imperiale, non c’entra nulla il Ventennio». A comporre il quadro arriva anche la contro-anticipazione - sempre via social - di Graziani, che rivendica il diritto a dichiararsi «illiberale» e su Giuli dice: «È così bianco che più bianco non si può», «se ha deciso di stare con il sistema neoliberale è passato di là. Un autore sudamericano l’avrebbe definito il traditore bianco».

Gasparri e il silenzio

Ranucci, in giornata, rende nota anche la richiesta di «Gasparri di fermare la puntata di Report. Noi siamo certi che non violiamo nessuna normativa Agcom. Ricordo a tutti che il silenzio elettorale riguarda i politici e i partiti, non i giornalisti», scrive il conduttore. La puntata, concomitante alle regionali in Liguria, torna ad affrontare la vicenda giudiziaria che ha scosso la Regione.

