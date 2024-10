Giuli nel mirino di Report, Meloni lo blinda  

L’orgoglio identitario e politico, le radici di destra, la testimonianza del Fondatore di Meridiano Zero, la stagione alla direzione del Maxxi, il ruolo nell’organizzazione della mostra sul Futurismo. Per Alessandro Giuli, ministro della Cultura, l’ora X della messa in onda di Report di Sigfrido Ranucci con le inchieste di Giorgio Mottola sul variegato e variopinto mondo che ruota attorno alla cultura italiana, è arrivata dopo che il succo dell’inchiesta era già stato in parte anticipato con anteprime di clip sui social della trasmissione. E con dichiarazioni che hanno fatto tremare per la tenuta dello stesso governo e che, pur se indirettamente, hanno portato alle dimissioni da capo di gabinetto del suo braccio destro, Francesco Spano, arrivato con lui direttamente dal Maxxi.

Il chiarimento

In un crescendo di tensioni, dentro il governo e FdI fino a poche ore dalla trasmissione, la premier Giorgia Meloni ha incontrato il ministro. Un pranzo che è stato un invito ad andare avanti col lavoro. Il chiarimento arriva dopo che lui stesso non aveva usato mezzi termini per rivendicare pubblicamente la sua «indipendenza». L’incontro avviene mentre scoppia la polemica del sindacato dei giornalisti della Rai timoroso che i contenuti dell’inchiesta siano stati fatti vedere a palazzo Chigi prima della messa in onda. La presidenza del Consiglio ironizza: «Report non lo vediamo in onda, figuriamoci in anteprima».

Il progetto cancellato

Intanto, però, l’inchiesta è andata in onda. Oltre ai servizi su Giuli già noti, dalla trasmissione emergono particolari sul passato del ministro, sui suoi interessi esoterici che si intrecciano con quelli evocati dalla Lega col sole delle Alpi, sulla gestione del Maxxi, sul progetto scientifico Cure cancellato a favore di quello che per cinque giorni ha consentito ai visitatori del museo romano, specializzato esclusivamente sull’arte degli anni 2000, di esplorare da remoto le stanze del Vittoriale.

Veti e ripensamenti

E c’è il grande capitolo dell’organizzazione della mostra su Futurismo (che si prepara alla Gnam di Roma; «doveva costare 700mila euro, ora e oltre un milione»), ed emergono il ruolo e i veti dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano nell’organizzazione. C’è la storia di Alberto Dambruoso, storico dell’arte che ha scritto un libro su Boccioni autore futurista. Viene intervistato da un giornalista del Tempo, Gabriele Simongini, e la pagina del giornale attira l’attenzione del ministro, tanto che proprio Simongini e D’ambrosio vengono incaricati di curare la mostra del Futurismo. Poi Sangiuliano ci ripensa e commissaria i due curatori, inserisce nel comitato scientifico il vignettista Osho e crea un comitato organizzatore di cui fa parte Giuli direttore del Maxxi che prende tutte le decisioni. Vengono tagliate circa 300 opere su 650, e cominciano le pressioni per inserire le opere di un gallerista romano Russo, amico di FdI. Di lì gli attriti con Simongini che avverte tutti gli organizzatori: «Chi non si adegua rischia». E nelle inchieste sulla Cultura finiscono alcune foto della profonda ferita alla testa che Sangiuliano stesso afferma di aver subito da Maria Rosaria Boccia quando le ha detto di voler chiudere la relazione.

