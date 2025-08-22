Giuli: «Leoncavallo illegale, Casa Pound no se si allinea»  

Il giorno dopo lo sfratto del Leoncavallo resta il silenzio intorno all’ex cartiera di via Watteau che per trent’anni ha ospitato il centro sociale e la sua musica, oltre alla rabbia per un blitz agostano “elettorale” e alla necessità per il “Leo” di trovare una nuova casa. A difendere l’intervento scende in campo il ministro della Cultura Alessandro Giuli, che al Meeting di Rimini definisce la posizione del governo «la più ragionevole: non ci devono essere spazi di illegalità e incubatori di violenza». Sgombero sia, dunque, ma «se la domanda è “Bisogna sgomberare Casa Pound?”», aggiunge, «la risposta è: nella misura in cui Casa Pound si allinea a dei criteri di legalità». Per la vicesindaca di Milano Anna Scavuzzo, invece, c’è stata «una inutile prova di forza perché con lo sfratto non è risolta la questione del Leoncavallo, non so se al ministro Piantedosi è chiaro». E mentre continuano le polemiche con rimpalli fra centrodestra e centrosinistra, è arrivata da più parti la solidarietà al gruppo Angelucci per le minacce anarchiche arrivate all’editore e ai responsabili di Libero e Il Tempo. Per il centro sociale la soluzione che si profila è quella degli spazi comunali di via San Dionigi per cui l’associazione Mamme antifasciste del Leoncavallo aveva inviato una manifestazione informale d’interesse a marzo. Ma i tempi non saranno rapidi anche se la giunta approverà nella prima seduta utile, il 28 agosto, le linee guida per la presentazione delle domande per ottenere gli spazi in concessione.

Nel frattempo, alla fine dell’assemblea pubblica che si è tenuta sotto la pioggia davanti allo spazio sgomberato, i militanti hanno annunciato un corteo nazionale per il 6 settembre «contro lo sgombero del Leoncavallo, contro il fascismo di governo, la gentrificazione ed espropriazione dei patrimoni pubblici e autogestiti». Il messaggio, in sintesi, è «giù le mani da Milano». Un appuntamento che sarà anticipato la settimana prossima da una assemblea pubblica.

