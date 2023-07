Giugno pazzerello frena il turismo 

Chiuso un giugno anomalo dal punto di vista meteorologico, Dorgali e Cala Gonone sono pronte ad affrontare la stagione estiva che, ci si augura, sarà segnata da un buon numero di presenze. Le abbondanti piogge della seconda metà di giugno hanno in parte compromesso la prossima vendemmia 2023 per molte aziende, e inciso in maniera negativa sulle presenze di giugno. È questa l’opinione di titolari di aziende, albergatori e amministratori. «Nonostante una primavera che prometteva bene – spiega l’assessora al turismo Sonia Mele – il maltempo ha sicuramente influito negativamente, ritardando l’inizio di stagione, soprattutto nel settore ricettivo. Ciò nonostante un trend in aumento è stato registrato nei siti gestiti dal Comune, acquario, grotte e siti archeologici».

Disdette e attese

Particolare il caso di Cala Luna, località che vive nei social una continua telenovela, con gli annunci di una sua devastazione per via dell’alluvione di fine giugno che, inaspettatamente, hanno aumentato l’interesse per la località.

«In tanti hanno chiamato per sapere se Cala Luna esisteva ancora – spiegano dalle società di prenotazione degli affittacamere e degli alberghi – e abbiamo avuto alcune disdette per la prima settimana di luglio, dovute alle immagini della spiaggia scomparsa per via della piena del fiume. Un terrorismo ingiustificato che si ripete ad ogni alluvione e che stavolta, paradossalmente, ha regalato alla spiaggia un nuovo aspetto, trasformandola in una vera oasi con laguna balneabile». L’auspicio è che la fine del maltempo «possa ufficialmente far decollare la stagione estiva – si augura l’assessora Mele – per la quale non ci faremo trovare impreparati, visto che abbiamo attivato una serie di nuovi servizi, tra cui il trenino turistico e la navetta di trasporto pubblico a Cala Gonone, quest’anno con una nuova linea che arriva fino a Palmasera». Il servizio pubblico è rivolto a tutti i cittadini e consente di usufruire di entrambi i mezzi al costo di 1 euro al giorno, comprensivo del parcheggio.

Dorgali

«Sembra che il turismo giornaliero, quello dei tanti che vengono a Cala Gonone e Dorgali per visitare i siti, vada per la maggiore, e per ora, dal punto di vista del nostro osservatorio, i dati non sono negativi», commenta la sindaca Angela Testone, che conferma le segnalazioni di diversi operatori: positive per chi si occupa di escursioni, noleggi, ristorazione, e in generale del cosiddetto turismo “mordi e fuggi”, meno entusiaste per chi si occupa di ricettività a lungo termine. Uno scenario che forse è indicativo dei tempi attuali, in cui l’idea stessa di sostare per tanti giorni nella stessa località è in parte superata, a vantaggio di un turismo itinerante più vario e più distribuito nel territorio regionale.

