Giudizio immediato per Vescovo 

Comparirà il prossimo 28 giugno davanti al gip Marco Contu l’operaio tempiese Tonino Vescovo, accusato del raid incendiario nel deposito della Seu Impianti (azienda di Luras) avvenuto nel novembre scorso. La pm Nadia La Femina ha chiesto e ottenuto che l’uomo venga processato con il rito del giudizio immediato. Secondo la Procura di Tempio, Vescovo ha appiccato un incendio in un capannone, causando danni per quasi un milione di euro. Il deposito, nella zona industriale di Tempio, stando a quanto riportato nel capo di imputazione non era coperto da assicurazione. Sono andati in fumo pompe di calore, pannelli fotovoltaici e altro materiale. Gli impianti erano pronti per l’installazione e l’azienda lurese, oltre ad avere perso tutto il materiale, ha dovuto affrontare nuove spese, per mantenere gli impegni assunti con i clienti che avevano stipulato i contratti di installazione delle parti distrutte dal fuoco. Secondo la pm Vescovo avrebbe agito perché chiedeva con insistenza del denaro, che pretendeva da un’impresa per la quale aveva lavorato dentro il capannone. Le indagini, condotte dai Carabinieri di Tempio, hanno fatto emergere altri raid incendiari, tutti contestati a Vescovo. Si parla di alcune auto bruciate e del tentativo di appiccare un incendio all’ingresso di un appartamento. Per gli altri fatti indicati nel capo di imputazione non è stato chiesto il giudizio immediato. L’uomo, difeso dall’avvocato Giuseppe Corda, respinge tutte le accuse. Attualmente Vescovo si trova in carcere.

