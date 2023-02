Giudizio immediato per il trapper 

Una coltellata alla schiena, con la vittima girata, nel buio, senza un apparente motivo e poi la fuga. Un fendente così forte da causare una frattura pluriframmentata di una vertebra e purtroppo la lesione del midollo. È la condotta che la Procura di Tempio attribuisce al giovane romano Elia Di Genova, 27 anni, trapper meglio noto come Elia17baby. La vittima è il sassarese, Fabio Piu, 35 anni, che ancora non sa se potrà recuperare a pieno, come dice il capo di imputazione, “l’autonomia piena nella deambulazione”. È tutto scritto nel decreto della gip Caterina Interlandi che ha disposto per Di Genova il giudizio immediato. Il prossimo 22 marzo, il trapper sarà giudicato per tentato omicidio, i fatti sono quelli avvenuti la notte del 14 agosto 2022 nella spiaggia olbiese di Marinella. I pm, che hanno chiesto e ottenuto il decreto di giudizio immediato, hanno delineato un quadro di accuse molto pesanti per Di Genova. Oltre all’aggravante dell’avere approfittato della minorata difesa di Piu (che non poteva certo immaginare di essere accoltellato alle spalle) la Procura contesta le ragioni quasi inesistenti del gesto. Secondo il pm, infatti, il gesto di Di Genova non trova quasi spiegazioni.

Una coltellata nel buio

Le indagini condotte dai Carabinieri di Porto Rotondo sono basate su un dossier di fotografie e video e arricchite dai risultati di perizie informatiche e accertamenti del Ris. La Procura di Tempio descrive due fasi della vicenda avvenuta a Marinella, la prima nei pressi della discoteca Blue Beach, la secondo vicino allo stabilimento balneare L’Isola Felice. L’antefatto del tentato omicidio è una discussione all’esterno del Blue Beach, un confronto senza complimenti tra due gruppi di giovani al quale, secondo i pm, Elia Di Genova non partecipa. Il trapper (con altre denunce alle spalle per fatti avvenuti a Roma) entra in scena in spiaggia e, segnalano gli investigatori, in modo del tutto estemporaneo colpisce Piu. Secondo la Procura il trapper non aveva motivi per accoltellare il sassarese e lo fa nella penombra, per poi darsi alla fuga. E il pm scrive che la coltellata avrebbe potuto causare la morte di Piu, perché la lama arriva molto vicino all’aorta toracica. Le conseguenze del fendente sono “menomazioni e disabilità come conseguenze inemendabili del danno midollare”. L’avvocato Jacopo Merlini, legale di Piu, dice: «Ci costituiremo parte civile». Piu si sta sottoponendo a una riabilitazione il cui esito è incerto, la vittima non sa se potrà di nuovo camminare come prima.

