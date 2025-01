«Giudizio immediato per il reo confesso» 

È stato chiesto il giudizio immediato nei confronti di Igor Sollai, accusato di aver ucciso la moglie Francesca Deidda il 10 maggio dello scorso anno per poi nascondere il corpo in una sacca nei boschi tra Sinnai e San Vito, lungo la strada statale ex Orientale sarda.

L’inchiesta

Chiusa l’inchiesta dei carabinieri, il sostituto procuratore Marco Cocco il tre gennaio ha ricevuto perizia necroscopica da parte del medico legale Roberto Demontis e ha proceduto a chiedere al gip di poter processare l’autotrasportatore di San Sperate senza passare per l’udienza preliminare, stante l’evidenza delle prove raccolte. Il giudizio immediato può essere chiesto entro sei mesi dall’arresto, termine che scadeva il 5 gennaio. Ora aspetterà al giudice per le indagini preliminari Ermengarda Ferrarese il compito di stabilire se il materiale raccolto consenta il dibattimento in corte d’assise, anche perché nel frattempo dopo mesi trascorsi in carcere a negare l’omicidio Igor Sollai ha deciso di confessare.

Il funerale

Nella tarda serata di ieri è poi arrivata dalla Procura la notifica di dissequestro del corpo. I funerali si terranno sabato mattina nella chiesa di San Sebastiano a Elmas. A confermare la notizia, filtrata in ambienti investigativi, è stato l’avvocato Gianfranco Piscitelli che assiste il fratello della donna, Andrea.

La confessione

Nel corso di due interrogatori davanti al pm Cocco l’autotrasportatore ha confessato di aver ucciso la giovane moglie con delle martellate alla testa al termine di una lite. Aveva anche indicato di aver gettato in mare l’arma del delitto e il telefono della donna, ma nonostante lunghe ricerche dei sommozzatori, non è stato trovato nulla.

Il caso

Francesca Deidda era scomparsa da San Sperate lo scorso 10 maggio ed i resti erano stati trovati due mesi dopo in un borsone lungo la Statale 125 nei pressi del ponte romano. Alla fine dunque, Sollai - difeso dagli avvocati Carlo Demurtas e Laura Pirarba - ha deciso di parlare, visti i gravi indizi a suo carico dopo che anche la Corte di Cassazione aveva respinto la sua richiesta di scarcerazione.

Nei suoi confronti la Procura contesta l’omicidio pluriaggravato anche dalla premeditazione: rischia una condanna all’ergastolo. Dell’operatrice di call center si era persa ogni traccia dal 10 maggio: non si era più presentata al lavoro a Cagliari e si era dimessa con una email spedita all’azienda. Erano state le colleghe, insospettite da questo comportamento e per niente convinte che si trattasse di un allontanamento volontario, a contattare il fratello Andrea che aveva presentato denuncia di scomparsa di Francesca Deidda il 30 maggio. Così è partita l’indagine chiusa adesso dal pm cCocco con la richiesta di giudizio immediato per il marito Igor Sollai reo confesso del femminicidio.

RIPRODUZIONE RISERVATA