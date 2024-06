Giudici tedeschi fianco a fianco dei colleghi nuoresi 

È una sorta di Erasmus per giudici. Il progetto europeo Ejtn (European Judicial Training Network) va nell’ottica di una migliore coesione giudiziaria e prevede lo scambio di studio tra tribunali. Una settimana di formazione in cui cinque giudici tedeschi faranno parte del Tribunale di Nuoro, conosceranno il sistema giudiziario del nostro Paese, sia penale che civile, vivendo fianco ai colleghi italiani tutte le quotidianità. Alla fine di luglio le situazioni si invertiranno, e cinque magistrati nuoresi andranno ad Amburgo. Ieri, i cinque magistrati tedeschi, Gibrail Heinschake, Luise Bochmann, Charlotte Nostiz, Katharina Low, Lukas Boker sono stati accolti dal presidente del Tribunale Mauro Pusceddu e dai presidenti della sezione penale Elena Meloni e civile Tiziana Longu. Per loro in dono anche un testo di Grazia Deledda. Nuoro, per la prima volta nella sua storia, ha iniziato questa esperienza grazie al progetto coordinato dalla dottoressa Falchi Delitala e il gemellaggio con il tribunale di Amburgo. Una settimana in cui i giudici prenderanno confidenza con le peculiarità delle criminalità locale, ma visiteranno anche le principali attrazioni culturali storiche dell’Isola.

