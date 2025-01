Giudici onorari, premiato il lavoro oscuro 

Alla cerimonia per l’inaugurazione dell’anno giudiziario, che si è celebrata ieri mattina nell’aula magna del Palazzo di Giustizia di Cagliari, hanno preso parte anche il rappresentante del Consiglio Superiore della Magistratura, Marcello Basilico, e il delegato del Ministero di Giustizia, Edmondo De Gregorio. Molto applaudito dalla platea di magistrati – quanto non se ne vedevano da anni nel pubblico – è stato il primo intervento che ha sottolineato i rischi derivanti dal progetto di separazione delle carriere. Il gelo è poi calato in aula quando ha parlato il rappresentante del Governo e la sala, di punto in bianco, si è semi svuotata per la protesta organizzata dalle toghe dell’Associazione nazionale magistrati.

Ma la cerimonia è stata anche l’occasione per dare voce a quei settori del mondo della Giustizia sarda che, spesso, non riescono a far sentire la propria opinione. Come quello della magistratura onoraria, intervenuta con Ivan Scarpa, che ha invece riconosciuto al Governo «il merito di avere promosso, per la prima volta, una riforma in grado di garantire i basilari diritti giuslavoristici, incredibilmente denegati sino a oggi sia dal legislatore che dai giudici di merito». Molti giudici e pubblici ministeri onorari, infatti, sono stati finalmente stabilizzati dopo una vertenza durata anni. Il legale Antonio Deiana è intervenuto, invece, a nome dell’Associazione nazionale forense, mentre hanno chiuso la cerimonia gli interventi di Laura Boy (associazione dirigenti della Giustizia), e la rappresentante dei cancellieri esperti, Giuseppina Pira.

