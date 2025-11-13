Giudice scomparso, scavi nell’ex villa del boss 

Roma. A trentuno anni dalla misteriosa scomparsa del giudice romano Paolo Adinolfi, sparito nel nulla il 2 luglio del 1994, si è aperto uno spiraglio che potrebbe portare alla svolta. Il condizionale è d’obbligo, ma c’è una pista che arriva dritta ai sotterranei di quella che un tempo fu la villa di Enrico Nicoletti, cassiere della banda della Magliana: è all'interno dell'attuale complesso della Casa del Jazz, spazio culturale a ridosso di via Cristoforo Colombo a Roma, nato sulle ceneri del bene confiscato alla malavita organizzata.

Le ricerche

È proprio in un tunnel mai esplorato che, su disposizione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, si stanno concentrando le ricerche. «Non si sta cercando qualcosa in particolare – ha avvertito il prefetto Lamberto Giannini – ma è necessario fare una verifica». Gli scavi sono iniziati ieri mattina e proseguiranno nei prossimi giorni. Al lavoro carabinieri, polizia, guardia di finanza con l'ausilio di cani molecolari, artificieri e nuclei antisabotaggio. L'ispezione nasce dalla segnalazione dell'ex magistrato Guglielmo Muntoni, ora presidente dell'Osservatorio sulle politiche per il contrasto alla criminalità economica della Camera di Commercio di Roma, che ha parlato della presenza di un tunnel “tombato», chiuso circa 30 anni fa. Il sospetto di Muntoni è che quella galleria sia stata interrata per nascondere qualcosa, come armi e gioielli. «Poi astrattamente – ha detto – potremmo trovare dei corpi e uno di quelli ipotizzati è del giudice Paolo Adinolfi».

Il racconto

Ieri mattina le operazioni sono durate alcune ore. Si è scavato per qualche metro a mano nel terreno a ridosso della villa di Nicoletti e tutti gli accessi al complesso sono stati chiusi al pubblico. Si riprende oggi perché sono necessari ulteriori mezzi, in particolare una ruspa. Alla Casa del Jazz c’era anche l'avvocato Lorenzo Adinolfi, figlio del magistrato scomparso: «Ora dobbiamo solo aspettare. Non si può dire altro». La famiglia chiede silenzio spiegando di non essere stata «mai né consultata né informata rispetto a questa iniziativa». Domenico, un abitante della zona, ha raccontato che «un tempo lì c'era una casina di caccia rettangolare con una scala in tufo che portava a una cantina e a un tunnel profondo circa quindici metri e lungo 20-25 metri. C'è anche una presa d'aria. Lo so perché qui ci venivamo da ragazzini». Si è fatto anche il nome di Emanuela Orlandi, ma l’avvocata Laura Sgrò dice: «È certamente suggestivo in questo momento qualsivoglia riferimento a Emanuela. Ciò non toglie che il luogo in cui si scava adesso merita un attento approfondimento».

