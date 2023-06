Giudice di pace, riapertura a rischio 

Il giudice di pace di Sanluri appeso a un filo. La sentenza non è ancora scritta, questioni di giorni: la parola passa agli avvocati del foro di Cagliari. Oggi il Consiglio dell’ordine dovrebbe stabilire la data di un incontro per affrontare il problema. Il rischio di chiusura è riconducibile alla mancanza di personale: l’ultimo cancelliere ha vinto un concorso e da mesi presta servizio altrove.

La gestione

Sulla questione interviene il sindaco Alberto Urpi: «L’ufficio, all’interno del palazzo comunale, l’abbiamo salvato dieci fa, quando in nome della spending review molti furono soppressi. Siamo pronti a ripetere la battaglia. Ho trasferito al gestore del servizio, l’Unione dei Comuni Marmilla, la somma di 170 mila euro mila per assumere due cancellieri». Il presidente dell’Unione, Marco Pisanu, è fiducioso: «C’è la disponibilità di alcuni vincitori di concorso in graduatoria ad accettare l’incarico. Uniamo le forze nell’interesse del territorio».

La chiusura

Il conto alla rovescia è iniziato un mese fa, quando una quarantina di persone tra giudici, avvocati e cittadini sono arrivati al Comune di Sanluri per l’udienza del giorno. A sorpresa hanno trovato le porte chiuse, nessuna motivazione sull’interruzione del pubblico servizio. E si è scatenata l’indignazione generale.

Il giudice, tentando una spiegazione, ha ricordato ai presenti di aver comunicato a marzo al Comune il trasferimento del cancelliere. Ha poi informato il presidente del Tribunale di Cagliari che, a sua volta, ha invitato il primo cittadino e il presidente dell’Unione Marmilla a risolvere il problema del personale. Ai componenti dell’ordine degli avvocati, invece, ha chiesto di contattare i colleghi per un parere.

Gli avvocati

Su un punto l’accordo unanime: «L’ufficio giudiziario è importante per i cittadini, diversamente obbligati a raggiungere il capoluogo con i disagi che ne derivano». Ciascuno dice la sua posizione. «La sede – dice Giuseppe Pisanu- non si tocca. Il problema del personale oggi è generale, assurdo che anche la giustizia lo cavalchi per chiudere. L’organico dei Comuni è ridotto, sbarriamo le porte dei municipi? Chi paga il danno? Sicuramente la gente, non gli avvocati». Antonella Marras aggiunge: «L’ultima riforma ha ampliato le competenze del giudice di pace, un vantaggio per i cittadini del territorio. Ingiusto remare in direzione opposta».

Il dibattito

«Di fatto – ricorda Tiziana Sinis- l’attività è sospesa da mesi. Che senso ha continuare a tenere in vita un servizio fantasma? Così com’è crea danni e non benefici». Della stessa idea Luciano Cau: «L’assenza della giustizia di prossimità impoverisce il territorio e questo non va bene. Salviamola, a patto che funzioni tutti i giorni e non in modo saltuario». Massimiliano Podda ricorda la lotta per salvare il presidio: «Con la chiusura del Tribunale, da amministratore comunale mi attivai per un referendum, la maggioranza si espresse a favore del giudice di pace. I 21 Comuni si accollarono i costi di circa 64 mila euro, im proporzione al numero dei abitanti. Ultimamente sta funzionando male. Questo non giustifica la chiusura».

