Giudice di pace, manca il cancelliere 

«Questo ufficio è chiuso fino a nuovo avviso». Brutta sorpresa ieri mattina al Comune di Sanluri, quando giudici, pubblico ministero, avvocati e cittadini hanno trovato le porte dell’ufficio del Giudice di pace e dell’Aula per le udienze, civili e penali, chiuse, con la scritta su un foglietto a penna, invisibile a distanza, senza la firma di chi ha disposto il provvedimento d’interruzione del pubblico servizio. Nessuno in Comune ha saputo dare spiegazioni e risposte sui tempi della riapertura annunciata con un “nuovo avviso”.

Aula chiusa

Tutto è iniziato intorno alle 9, quando gli interessati all’udienza fissata da oltre un mese sono arrivati al primo piano del Municipio, dove ha sede il Giudice di pace. All’inizio nessuno ha fatto caso al cartello, anche perché affisso sotto le consuete note informative. La proteste è esplosa quando un cittadino ha letto l’avviso di chiusura. Una quarantina di persone, fra avvocati, testimoni, imputati e persino un consulente tecnico hanno cercato inutilmente di capire cosa fosse successo. Le prime risposte con l’arrivo del giudice che ha ricordato di aver avvisato a marzo il Comune in merito al trasferimento del cancelliere e che quello, probabilmente, poteva essere il motivo del disservizio.

Le firme

«A quel punto - racconta l’avvocata Antonella Marras - il giudice ha raccolto le firme dei legali presenti, una ventina in tutto, e inviato una nota al presidente del Tribunale di Cagliari, informandolo di quanto accaduto in mattinata a Sanluri. Un fatto grave che impoverisce il territorio, privandolo di un servizio importante in ordine alla tutela della sicurezza». Ciascuno ha lamentato i disagi, soprattutto chi era arrivato da fuori, chi doveva giustificare l’assenza dal lavoro, chi protestava per la mancata informazione, chi voleva sapere la data della prossima udienza in programma nell’Aula ospitata nel palazzo municipale di Sanluri.

Il Comune

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Alberto Urpi. «Premetto che la gestione del servizio è dell’Unione dei Comuni Marmilla – afferma il primo cittadino – sapevamo che il cancelliere sarebbe andato via in quanto vincitore di un concorso in altro ente. In base alla norma, per sei mesi conserva il posto e abbiamo pensato a una sostituzione momentanea, ma il Tribunale ha detto che ci vogliono persone formate». Alberto Urpi promette «l’immediata apertura del presidio. Sanluri è pronto a trasferire all’Unione dei Comuni i fondi per l’assunzione di personale qualificato».

