Giudice di pace, l’ora dell’addio 

Ogni sforzo e tutti i tentativi messi in campo dall’Unione dei Comuni del Marghine per salvare l’ufficio del giudice di pace di Macomer sono naufragati. Ieri è stata staccata la spina, tra le proteste dei sindaci del territorio. Le competenze sono tornate in capo all’ufficio del giudice di pace di Oristano, comprese le complesse pratiche legate al Cpr, il centro di permanenza e rimpatrio dei migranti irregolari.

Senza personale

Per Macomer e per il territorio, non solo il Marghine, è un altro importante servizio che viene meno. «L’ufficio del giudice di pace di Macomer è stato chiuso per carenza di personale - dice Gian Pietro Arca, presidente dell’Unione dei Comuni del Marghine - ci siamo dovuti arrendere di fronte al rifiuto della Corte dei conti di poter assumere personale e all’indifferenza del Governo». L’ufficio del giudice di pace di Macomer, chiuso per decreto nel 2012 assieme alla sezione staccata del Tribunale di Oristano, era stato riaperto grazie all’impegno dei sindaci del territorio, che se ne assunsero tutti gli oneri, compreso quello del personale, oltre all’edificio in cui era ospitato che è di proprietà del Comune di Macomer. Tra i motivi per tenere in piedi il servizio c’era il contrasto allo spopolamento. Ma non c’è stato nulla da fare e nulla comunque si è voluto fare da Roma, per mantenerlo.

Appelli nel vuoto

Da qualche anno, con tanti affanni, l’ufficio è stato tenuto aperto. Tempo fa, il presidente dell’Unione dei Comuni, dopo vari tentativi di coinvolgere il Governo, ha inviato una accorata lettera al deputato di Forza Italia, Pietro Pittalis, che ha rivolto in merito una interrogazione parlamentare, che però è rimasta senza risposta. L’ufficio era composto da un solo giudice, collocato poi a riposo e sostituito da un facente funzione, e da due dipendenti comunali, in posizione di comando nell’Unione dei Comuni del Marghine, che svolgevano funzioni di cancelliere e funzionario giudiziario, nonostante non è mai stata riconosciuta loro la giusta indennità. Ora questa presenza è venuta meno e la conseguenze è drastica: la chiusura immediata.