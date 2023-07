Giudice di pace, la battaglia è vinta 

«Come prevede la norma, l’Unione dei Comuni Marmilla assicura l’assunzione di personale per il funzionamento in piena autonomia dell’ufficio del giudice di pace di Sanluri. Superate, dunque, le criticità più rilevanti sin qui riscontare, l’attività può ripartire». Questa, in sintesi, la nota del Ministero di Giustizia inviata ai presidenti del Tribunale di Cagliari, della Corte d’Appello, dell’Unione Marmilla e al sindaco di Sanluri. Il Medio Campidano è riuscito a tenersi stretto l’unico presidio di giustizia, chiuso ormai da quasi 5 mesi.

Il confronto

A sollecitare l’intervento del Ministero è stata una nota del presidente dell’Unione, Marco Pisanu, e del sindaco, Alberto Urpi: «Siamo pronti ad assumere personale a tempo indeterminato, ma prima occorre la certezza che la sede riaprirà». La risposta da Roma non si è fatta attendere: «La norma – scrive il capo dipartimento Gaetano Campo – assegna agli enti locali la responsabilità di mantenimento dell’ufficio assumendosi i costi del personale amministrativo. Un numero che può essere rimodulato rispetto alla precedente pianta organica». Via libera, dunque, «fermo restando che l’andamento dell’attività dell’ufficio sarà oggetto di attento e tempestivo monitoraggio».

Il personale

«Non è stato facile – dice Pisanu – reperire due lavoratori disposti a svolgere la funzione di cancelliere. Il problema è stato risolto grazie alla disponibilità del Comune di Nurri che ci ha concesso l’utilizzo della graduatoria. I professionisti sono stati individuati, a breve firmeremo il contratto e subito dopo ci sarà la formazione. Non era scontato che si arrivasse a salvare un servizio importante. Il merito, ciascuno per la sua parte, è di tutte le forze coinvolte, partendo dal presidente del Tribunale, Vincenzo Amato».

Il Comune

Soddisfatto il sindaco Urpi: «La sopravvivenza dell’unico presidio di giustizia nel territorio è dipesa da un lavoro di squadra, dagli avvocati tutti, dal presidente del Tribunale, fino al Ministero. Li ringrazio per aver contributo a darci una mano che va anche nella direzione di evitare lo spopolamento, conseguenza di un territorio sempre più povero. Ciascun Comune continuerà a farsi carico dei costi del servizio in base al numero degli abitanti. Sanluri ha già impegnato quasi 170 mila euro per l’assunzione del personale».

