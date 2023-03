Giudice di pace, Cherchi (Udc), indica la strada 

Nella manovra finanziaria una chance per riaprire ad Alghero la sede del Giudice di Pace. Lo suggerisce Gianni Cherchi, coordinatore provinciale Unione Popolare Cristiana che ha scritto una lettera aperta al sindaco Mario Conoci sollecitandolo a percorrere questa strada. L’ex assessore di Alghero si riferisce in particolare «All’articolo 188 bis “Fondo per la ridefinizione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari” – spiega Cherchi – il cui fine principale è quello dell’incremento dell’efficienza giudiziaria sul territorio nazionale con particolare riguardo alle zone con carenza strutturale». Ci sarebbero ingenti risorse finanziarie a disposizione e, dal momento che l’ufficio di Alghero era stato chiuso per problemi economici, Gianni Cherchi propone di cogliere al volo l’opportunità in modo da restituire agli algheresi e ai residenti delle zone limitrofe un servizio importante. «Ci permettiamo quindi di suggerire una compartecipazione tra il Comune di Alghero e gli altri Comuni vicini per sostenere le eventuali spese – aggiunge il coordinatore dell’Upc – che unite al contributo previsto dalla manovra finanziaria succitata, possono creare le condizioni per riportare alla disponibilità degli utenti della zona un servizio di straordinaria importanza per la crescita e il benessere del nostro territorio».

