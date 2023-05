Giudice assente, un altro rinvio per Zaki  

Mansura. Formalmente doveva servire solo a depositare atti della difesa, ma si sperava che il giudice monocratico facesse ricorso alla propria facoltà di emettere sentenza in qualsiasi momento. E invece, alla decima udienza del processo a carico di Patrick Zaki a Mansura per diffusione di notizie false attraverso un articolo, il magistrato non si è presentato in aula, lasciando a un sostituto l'incarico di imporre un nuovo rinvio di oltre due mesi, al 18 luglio. Una data in cui, con tutte le carte della difesa in mano, la Corte d'emergenza per la sicurezza dello Stato di Mansura non dovrebbe però avere altri motivi per rinviare ancora un verdetto di assoluzione: questo è almeno quel che spera lo studente egiziano dell'Università di Bologna («ora tocca al giudice») contando anche sul clima creato dal presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi attraverso l'attuale dialogo con parte dell'opposizione ed ong.

Assenza inattesa

L'assenza senza spiegazioni del giudice titolare, mai verificatasi prima nel processo iniziato nel settembre di due anni fa, è però «un'ennesima prova» del «disprezzo» per «i diritti umani da parte della magistratura egiziana», ha sostenuto Riccardo Noury, portavoce di Amnesty Italia. E quello alla prossima estate annunciato da un funzionario del tribunale egiziano è un «rinvio abnome», ha commentato.

Difesa in difficoltà

In aula, la stessa al terzo piano del Palazzo di Giustizia nella cui gabbia degli imputati comparve per la prima udienza in manette il 14 settembre 2021, Patrick era accompagnato da tre dei suoi legali. Quello principale, l'avvocatessa Hoda Nasrallah, ha avuto meno di due minuti per passare al magistrato supplente una «nota di difesa», «13 dossier con prove» e una chiavetta usb con una video-testimonianza, come ha scandito lei stessa tendendo i documenti, stavolta non respinti come avvenne nell'udienza di febbraio. Il materiale che dimostrerebbe come l'attivista, nell'articolo-denuncia di due casi di discriminazione ai danni di cristiani d'Egitto, i copti, ha solo riportato fatti in maniera corretta e quindi non va condannato - come rischia - fino ad altri cinque anni di carcere dopo averne passati quasi due in custodia cautelare. «Voglio ritornare presto a Bologna» e «non perderò la speranza», ha dichiarato Patrick parlando in italiano davanti al palazzo di giustizia sul delta del Nilo.