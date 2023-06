«Giudicate le mie opere, non fatevi condizionare dal fatto che sono cieco» 

Quando gli hanno suggerito di dipingere, ha pensato fosse uno scherzo. «Come potrei, se non vedo». Ma Andrea Ferrero Sette, superata la diffidenza iniziale, ci ha messo poco a capire che le sue mani potevano essere un valido “sostituto” dei suoi occhi spenti nel 2010 dalla retinite pigmentosa.

«Senso di libertà»

E in mezzo a tele e colori ha ritrovato il senso di libertà e, quasi, di pace. «Sia chiaro: io non sono uno che considera la malattia un dono, a volte mi faccio prendere dallo sconforto e mi arrabbio anche. Dico, però, che una disabilità ti può arrivare senza che tu possa farci nulla, ti fa incontrare la morte, ma c’è anche la resurrezione. Questa arriva quando impari a mettere in campo le strategie per fare quello che ti piace fare. In poche parole devi uscire dalla tua comfort zone e provarci sempre. In fondo mi considero fortunato: per la famiglia che ho, di origine e acquisita, gli amici e i colleghi, nonché per le mie passioni che comprendono anche radio e sci nautico». Provarci sempre è il suo mantra e anche ciò che vorrebbe trasmettere agli altri.

Cinquantadue anni compiuti lo scorso 12 gennaio («il giorno di San Modesto, ma meno male che i miei genitori non hanno scelto quel nome per me», confida ridendo), cagliaritano doc, lavora al Crs4 e si è avvicinato alla pittura grazie alla moglie, Annalisa, che frequentava un corso di pittura. «L’artista che teneva il corso mi chiese se volessi dipingere anch’io e all’inizio risposi no, mi sembrava impossibile che un non vedente potesse cimentarsi in un’arte così visiva. Poi anche mia moglie mi suggerì di provare e accettai».

Dipingere con le mani

Era il 2017 e i primi tentativi non andarono benissimo. Gli bastò una settimana per rendersi conto che i pennelli non gli trasmettevano alcuna sensazione, tra lui e loro non c’era affinità. Ma il suo “piano b” e la strategia alternativa erano a portata di mano. Nel vero senso della parola. «Chiesi se potevo dipingere con le mani, mi risposero di sì, e da quel momento ho sentito che la pittura mi stava regalando una nuova sensazione di libertà».

Andrea, soprattutto, ha avuto conferma del fatto che la sua percezione sensoriale, i disegni che nascono dal movimento delle mani sulla tela, sono capaci di regalare emozioni fortissime. Nel laboratorio che ha allestito nel garage di casa - in via Dante, dove vive con la moglie e quattro gatti («per mia moglie sono come le ciliegie: uno tira l’altro») - nascono le opere che rappresentano paesaggi (il mare e la campagna, soprattutto) ma anche la sintesi dei fatti della vita quotidiana: le morti in mare dei migranti, la lotta alle discriminazioni, le battaglie Lgbt. «Un artista è anche politico, nel senso più genuino del termine, per questo non può rimanere indifferente a ciò che accade nel mondo». Andrea è orgogliosamente così.

Tenace e diretto

Tenace e diretto, rifugge pietismo, luoghi comuni e pregiudizi: «Tanti hanno uno strano modo di comportarsi di fronte alla disabilità. Io non sono un fenomeno da baraccone, capisco che catturi l’attenzione il fatto di trovarsi di fronte un cieco che dipinge, ma mi piacerebbe che quando qualcuno osserva i miei quadri li valutasse per quello che sono, per le emozioni che comunicano e le sensazioni che ognuno prova». Oltre duecento opere realizzate finora. Ad aiutarlo, due sabati al mese a seconda di quel che suggerisce la creatività, c’è un altro artista che lo assiste, Massimiliano Ibba, e gli passa i colori («prima usavo l’acrilico, ora olio») che poi le sue mani assemblano per far nascere il disegno già elaborato nella mente. «Qualcuno, scettico, mi ha domandato: e se i colori sono diversi da quelli che hai indicato? Pazienza, ho risposto, vorrà dire che ne ha scelto uno più bello e il quadro sarà migliore».

