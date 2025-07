Giubileo: Sant’Anna sarà “Porta Santa” Il parroco: «Aspettiamo tutti gli stampacini» 

Giubileo a Stampace in occasione della prossima festa in onore di Sant’Anna. Con un apposito decreto, l’arcivescovo monsignor Giuseppe Baturi ha concesso che, nei giorni dei festeggiamenti patronali, dal 23 al 26 luglio, la parrocchiale di Stampace sia “Porta Santa”, luogo in cui lucrare l’Indulgenza legata al Giubileo della Speranza indetto da Papa Francesco.

«È un riconoscimento che ci riempie di una gioia grande. Ci auguriamo», dice il parroco don Franco Matta, «che questo attestato riporti nelle giornate della festa tanti stampacini ormai sparsi in tutta la città ma sempre così fortemente legati al quartiere e alla chiesa di Sant’Anna».

Festa dei Nonni

Alla Messa solenne della sera del 26 luglio ci saranno anche due coppie di sposi che festeggiano il 65esimo anniversario di nozze: per quest’anno saranno loro i protagonisti assoluti della Festa dei Nonni che si celebra nella chiesa dei santi Gioacchino e Anna, genitori della Madonna e quindi “nonni” di Gesù. Con loro anche altre due coppie, giunte al traguardo dei 60 e 50 anni di matrimonio e diverse altre arrivate ai 40 o alle nozze d’argento dei 25 anni. A tutti l’arcivescovo Baturi, al termine della celebrazione, consegnerà una pergamena ricordo. «Ma quanti volessero aggiungersi», precisa don Matta «possono segnalarci il nominativo specificando il tipo di anniversario (50, 40 o 25 anni di nozze) telefonando in Ufficio parrocchiale (070.663963) o inviando una mail all’indirizzo festadeinonni.santanna@gmail.com».

Processione a Stampace

Il triduo di preparazione alla festa sarà predicato da don Alessandro Simula parroco di sant’Avendrace: alla sera del 23, 24 e 25 luglio presiederà la Messa serale delle ore 19 nella quale proporrà la sua omelia. Il giorno della festa, dopo le Messe del mattino celebrate dagli ex-parroci di Sant’Anna, alle 12 la solenne Supplica a Sant’Anna e, alle 20, al termine del Pontificale di monsignor Baturi, la processione con il simulacro della Santa che attraverserà le strade dello storico rione, da piazza Yenne lungo il Corso e, attraversato l’arco di Palabanda, il ritorno in parrocchia del viale sant’Ignazio, il Portico degli Alberti e la via Azuni.

