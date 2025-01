Giubileo, gli eventi in arcidiocesi 

Con l’apertura della porta santa della Basilica minore, con l’annesso santuario di Nostra Signora di Bonacatu a Bonarcado, domenica 12 si completa il rito dell’apertura delle quattro porte sante nell’arcidiocesi, volute dell’arcivescovo Roberto Carboni per vivere il Giubileo 2025: la Cattedrale di Oristano dedicata a Santa Maria Assunta, la Basilica del Rimedio, la chiesa con il santuario di Sant’Ignazio a Laconi e la Basilica di Bonarcado.

Il tempo di grazia

Si riaprono dopo 25 anni le stesse porte sante alle quali bussò l’arcivescovo, adesso emerito, Pier Giuliano Tiddia per solennizzare il Giubileo del 2000. I tempi di oggi sono più complicati, più difficili anche per la Chiesa arborense che si rimette devotamente e tenacemente in cammino perché finalmente maturi «un tempo di grazia e di speranza per tutto il popolo di Dio». Così l’arcivescovo Carboni nel decreto di apertura delle quattro chiese dell’arcidiocesi dove è possibile acquistare l’indulgenza giubilare «con l’esercizio delle opere di misericordia corporali e spirituali». Padre Roberto in questo anno di speranza invita a «porre attenzione al bene che pure è presente nel mondo, nonostante facciamo anche esperienza del male e della violenza. I pellegrini di speranza non mancheranno di percorrere vie antiche e moderne per vivere intensamente l’anno giubilare».

Il programma

Invito raccolto da subito: non solo le quattro chiese ma tutte le parrocchie si sono messe al lavoro per programmare come, quando e si spera con tanti fedeli percorrere «le vie della speranza». I parroci della quattro chiese Alessandro Floris per la Cattedrale, Gianfranco Murru rettore della Basilica del Rimedio, padre Fabrizio Serra per Sant’Ignazio di Laconi e Emanuele Lecca rettore della Basilica di Bonacatu in Bonarcado hanno presentato il programma per «l’anno giubilare aperto - ha precisato nella presentazione il responsabile della comunicazione dell’Arcidiocesi Mauro Dessì – alle occasioni di pellegrinaggio, preghiera e spazi per vivere il sacramento della riconciliazione soprattutto per quelle persone che non potranno recarsi a Roma». Uno spazio aperto al mondo dove ciascuna componente potrà vivere il suo anno di grazia e speranza in partecipazione con l’intero popolo.

Il programma, mese per mese. Si parte il 28 gennaio dalla Basilica del Rimedio con il giubileo dei giornalisti e degli operatori della comunicazione. Il 2 febbraio giubileo per la vita consacrata (Cattedrale); 11, malati (Rimedio); 15 o 16 artisti e del mondo della cultura (Bonarcado); 15 forze dell’ordine (Laconi); 22 o 23 ministeri laicali (Bonarcado). Marzo, il 15 mondo del lavoro (Rimedio); 20, polizia locale (Cattedrale); 22, Giubileo regionale missionario (Cattedrale); 29, Cori di Oristano (Rimedio). I tamburini, trombettieri, cavalieri, i due gremì e i gruppi folk andranno in pellegrinaggio da Oristano al Rimedio. La data è da stabilire, «prima o dopo Sartiglia» ha precisato il rettore monsignor Murru. Aprile, il 14, amministratori, personale sanitario, pazienti, consulenti e sostenitori del Santa Maria Bambina (Rimedio). Il primo maggio pellegrinaggio dal Rimedio alla Basilica di Bonarcado; 4, Giubileo dei ministranti (Laconi); dal 5 al 9, pellegrinaggio a Roma con l’arcivescovo Carboni.

L’estate

Il 7 giugno veglia di Pentecoste(Cattedrale); 15, gruppi di preghiera (Rimedio); 21, giubileo degli amministratori pubblici (Rimedio); 28, confraternite (Laconi). A luglioo, data da stabilire e comunque in occasione del Cattecup, Giubileo del mondo dello sport (Cattedrale). Agosto, giornata da stabilire dedicata ai turisti(Cattedrale). Il 27 settembre, religiosi (Laconi) e sempre il 27 ma al Rimedio giubileo delle famiglie, nonni e anziani. Il 19 ottobre, catechisti con pellegrinaggio dalla Basilica di Santa Giusta alla Cattedrale. Il 22 novembre, infine, giubileo dei poveri (Rimedio).

